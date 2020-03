TV namigi: Tuje nebo, Zajec Roger in Ritem norosti

Sobota, 28. marca

Tuje nebo: TVS 2 ob 20.05

Kdo je potunkal Zajca Rogerja: Planet TV ob 12.50

Ritem norosti: HBO ob 20.00

Marek in Basia sta skupaj s hčerkico Ulo poljska priseljenca na Švedskem. Marek je napol profesionalen nogometni trener, Basia je maserka, njuno vključitev v novo družbo pa poleg slabe finančne situacije upočasnjujeta tudi jezikovna in kulturna bariera. Tudi njuna hčerka ima težave v šoli in ne mine dolgo, da jih pod drobnogled vzame švedska socialna služba. Nesporazum privede do tega, da malo Ulo vzamejo iz njunega doma, Marek in Basia pa izgubita svoje starševske pravice. Soočena z birokratsko mašinerijo, ki je ne razumeta, sta na robu obupa ...Sodoben, družbeno relevanten film je v svojem bistvu zelo preprost in zato morda še bolj učinkovit, dasiravno bodo nekateri pogrešali nekaj sivine v tej črno-beli pripovedi.Izjemno zabaven igrano-animirani film, ob katerem bo uživala vsa družina.Hollywood, leta 1947. Detektiv Eddie Valiant išče dokaze, da se Marvin Acme, mogotec in lastnik Toontowna, sestaja z Jessico, ženo superzvezdnika Zajca Rogerja. Ko Acmeja najdejo mrtvega, vsi prsti kažejo na Rogerja, zato Roger prosi Valianta, naj mu pomaga najti morilca ...Andrew Neimann je ambiciozen jazzovski bobnar, osredotočen na vzpon na glasbeni vrh na elitnem konservatoriju na ameriški vzhodni obali. Profesor Terence Fletcher, enako znan po učiteljskem talentu in srhljivih izbruhih jeze, vodi najboljši jazzovski ansambel na ugledni ustanovi. Fletcher odkrije nadarjenost mladega bobnarja ...Zgodba o nadarjenem mladeniču, ki bi storil vse, da bi mu uspelo, in o skoraj fašističnem mojstru, ki ga žene proti prepadu norosti, je v tej zelo tempirani in odigrani drami tudi polna nepričakovanih zasukov.