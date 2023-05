TV namigi: Tunel, Tavčarjevo leto in Podjetno naprej

Ponedeljek, 29. maja

Tunel: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Tunnelen. Nor., 2019. Režija: Pål Øie. Igrajo: Thorbjørn Harr, Ylva Fuglerud, Lisa Carlehed, Mikkel Bratt Silset, Peter Førde. Drama/triler. 125 min.

Zgodba o katastrofi, ki se lahko zgodi v tunelu, je »horizontalna« različica slovite Peklenske stolpnice iz 70. let ...

Ljudje, ki so na poti domov za božične praznike, se znajdejo v najhujši nočni mori, ko ogromna cisterna z gorivom doživi nesrečo in v enem od norveških tunelov zagori. Na kraju nesreče so ujeti v popolni temi in dimu, medtem ko zunaj divja snežni vihar, ki onemogoča prihod reševalcev. Ko gasilec Stein izve, da je v tunelu ujeta tudi njegova hčerka Elise, je odločen, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da jo reši.

»Slovenci, po Tavčarju se špeglajmo«: TV SLO 2 ob 22.00

Slavnostna akademija ob Tavčarjevem letu. Slo., 2023. Posnetek prireditve. 50 min.

Slavnostna akademija ob Tavčarjevem letu »Slovenci, po Tavčarju se špeglajmo« Foto Tv Slo

Slavnostna akademija v Sokolskem domu v Gorenji vasi je osrednja prireditev Tavčarjevega leta 2023. Predvajali bodo posnetek predstave Kulturnega društva Ivan Tavčar Poljane nad Škofjo Loko, ki je nastala po scenariju in v režiji Andreja Šubica. Ob tej priložnosti ne bomo spoznali samo Ivana Tavčarja, ampak se pozornost prenaša tudi na širšo Poljansko dolino, iz katere je pisatelj dobival navdih, in na Poljance kot skupnost.

Slavnostni govornik akademije bo predsednik programskega odbora Tavčarjevega leta, dr. Peter Čeferin. Nagovorila pa nas bo tudi igralka Milena Zupančič, ki se je v srca Slovencev zapisala kot Meta iz Cvetja v jeseni.

Podjetno naprej: 15. obletnica oddaje: TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2023. Inf. odd. 30 min.

Edita Cetinski Malnar Foto Adrian Pregelj, Rtv Slovenija

27. maja 2008, na začetku svetovne gospodarske in finančne krize so ustvarjalci oddaje začeli s predstavitvijo dobrih praks slovenskega podjetništva. Vrsto let so jih prikazovali v Pravi ideji, po covidni krizi pa so šli z oddajo, kot pravijo sami »podjetno naprej«.

Skupaj so doslej prikazali blizu petsto zgodb o uspehu in predstavili več tisoč inovativnih idej mladih. In prav o pomenu podjetništva, o tem, kako spodbujati poštene podjetniške prakse in še o čem – v tokratni oddaji Podjetno naprej.