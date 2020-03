FOTO:TV namigi: Ubij Eve, Revni v bogati Ameriki, Mohamed bin Salman in Ko ljubezni ni več

Torek, 24. marca



Ubij Eve: Planet TV ob 22.35

Revni v bogati Ameriki: TVS 2 ob 20.00

USA: Being Poor in the World's Richest Country - Revni v bogati Ameriki



Mohamed bin Salman, princ z dvema obrazoma: TVS 1 ob 20.55

MBS, Le Prince - Mohamed bin Salman, princ z dvema obrazoma

Ko ljubezni ni več: TVS 2 ob 21.55

L'economie Du Couple / After Love - Ko ljubezni ni več

Eve Polastri je uslužbenka tajne službe z ostrim umom, katere enolično pisarniško delo ne izpolnjuje njenih fantazij o tem, da bi bila vohunka. Villanelle je iznajdljiva morilka po naročilu, vajena razkošja, ki ji ga omogoča njena nasilna služba. Njuni poti se prekrižata, ko ena izmed morilkinih žrtev postane agentkin primer. Inteligentni nasprotnici postaneta enako obsedeni druga z drugo in se spustita v nevarno igro mačke in miši.Serija prinaša mešanico surovih nesramnosti in patosa z ostrim humorjem, izvirnih dialogov ter osupljive akcije.V ZDA pod pragom revščine živi kakih 43 milijonov ljudi, milijon in pol otrok je brez doma, kar je trikrat več kot med veliko gospodarsko depresijo v 30. letih prejšnjega stoletja.Dokumentarna oddaja prikaže, kako so ljudje s službami prisiljeni bivati v avtomobilu, saj si ne morejo privoščiti plačila najemnine, kako dolge ure stojijo v improvizirani poljski bolnišnici in čakajo na pregled pri zdravniku – prostovoljcu, pa tudi kako je v sodobnih Združenih državah Amerike živeti v raztrganem šotoru na cesti.Mohameda bin Salmana mnogi poznajo po čistkah na dvoru, s katerimi je utrdil svoj položaj, in po tem, da je državo povedel v vojno. Kljub temu ga imajo mladi radi.Po več desetletjih jim je vrnil kinodvorane, koncerte pa imajo v Savdski Arabiji največje pop zvezde. Več pravic je dal tudi ženskam, ki končno lahko vozijo avtomobile in v tujino potujejo brez spremstva. A kakšen je pravi obraz MBS-ja, kot ga imenujejo na Zahodu?Marie in Boris sta bila poročena 15 let, imata dve ljubki hčerki, a, kot pove slovenski prevod naslova, ko ljubezni ni več, začneta iskati novo rešitev. Težava je, da si ne moreta privoščiti živeti ločeno, skupno življenje pa je vse težje in stare zamere kipijo na plan na vsakem koraku.Režiser Lafosse je razpad družine analiziral že v prejšnjih filmih. To pot je perspektiva predvsem ekonomska, saj v vse bolj odtujeni družini veljajo samo še ekonomska pravila.