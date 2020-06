TV namigi: Ubijanje svetega jelena, Zbogom, punčka in Kavarniška gospoda

Sobota, 13. junija

Ubijanje svetega jelena: TV SLO 1 ob 22.40



Zbogom, punčka: Planet TV ob 21.25

Zbogom, punčka Foto Planet TV

Kavarniška gospoda: TV SLO 2 ob 20.05

Kavarniška gospoda Foto Tv Slo

Ugledni srčni kirurg Steven in njegova žena Anna, priznana oftalmologinja, živita mirno življenje s svojima otrokoma. Steven skrivaj prijateljuje z Martinom, 16-letnikom, ki je nedavno izgubil očeta. Stvari začnejo postajati vse bolj čudne, ko najstnika predstavi svoji družini. Predmestna idila se počasi sprevrže v nočno moro ...Prvak grškega novega vala Yorgos Lanthimos in Colin Farrell sta po filmu Jastog spet združila moči, vrnejo se občutki, ki jih zna v gledalcu mojstrsko zbuditi Lanthimos, a v primerjavi s pričujočim filmom je Jastog skoraj romantična komedija. Nenavadni kadri, zlovešča glasba in moralne dileme, pred katere so postavljeni junaki, vas bodo pretresli in z vami ostali tudi po ogledu filma.Režijski prvenec Bena Afflecka, ki je mnogim dokazal, da se Ben bolje znajde za kamero kot pred njo, je ena tistih kriminalk, ki presega žanrske okvire in tako junaka kot gledalca postavi pred dilemo, ki ne zbledi zlahka.Junak je v tem primeru detektiv Patrick Kenzie, ki skupaj s svojim dekletom Angie Gennaro dobi primer ugrabitve štiriletne deklice Amande. Štiriletna Amanda izgine iz materinega stanovanja v Bostonu. Policijska preiskava se nikamor ne premakne, zato dekličina teta Bea najame Patricka in Angie. Preiskava ju popelje globoko v mreže korupcije in njuna odkritja zamajejo tudi njuno zvezo.Trideseta leta prejšnjega stoletja. Bobby, sin draguljarja iz New Yorka, se preseli v Hollywood in v službi pri stricu spozna očarljivo tajnico Vonnie, v katero se zaljubi. A Vonnie že ima ljubimca in njuna zgodba se konča z Bobbyjevim zlomljenim srcem in vrnitvijo v New York. Tam prevzame vodenje nočnega kluba, kjer spozna prikupno Veronico in se z njo poroči ...