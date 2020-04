TV namigi: Umori na podeželju, 21 Jump Street in Tednik

Ponedeljek, 20. aprila

Umori na podeželju: Planet TV ob 21.00

21 Jump Street: Mladenič v modrem: Kanal A ob 20.00

21 Jump Street: Mladenič v modrem Foto Pro Plus

Tednik: TVS 1 ob 20.35

Tednik Foto Jože Suhadolnik

Pod mirno površino zaspanega mesteca se skrivajo temne skrivnosti, škandali in zlo. Umori, ugrabitve in izsiljevanja niso tu nič nenavadnega. Detektivska drama se osredotoča na glavni lik kriminalističnega inšpektorja Toma Barnabyja in na njegovo razreševanje različnih zločinov, ki se dogajajo v izmišljenem angleškem podeželskem okrožju Midsomer. Serija temelji na kriminalnih romanih avtorice Caroline Graham, ki jih je za televizijo priredil Anthony Horowitz.V prvem filmu najdejo mrtvo starejšo žensko – Barnaby je prepričan, da smrt ni bila nesreča.Čeprav nista ravno najboljša policista v rajonu, Schmidt in Jenko dobita priložnost spremeniti stvari, ko se pridružita tajnemu policijskemu oddelku Jump Street, ki ga vodi kapetan Dickson. Svoji pištoli in znački zamenjata za nahrbtnike in zahvaljujoč svojemu deškemu videzu gresta pod krinko nazaj v srednjo šolo. Toda pravila priljubljenosti so se v času njune odsotnosti iz šolskih klopi dodobra spremenila, zato hitro zabredeta v številne težave.Film je zmes kriminalke in drame o odraščanju, a je prepleten z množico komičnih situacij, ki se uspešno poigravajo z gledalčevimi pričakovanji.Kaj se dogaja v domovih za starejše, zakaj se v nekaterih okužba nezadržno širi in zakaj obolelih ne zdravijo v bolnišnici?Kakšno škodo bodo utrpeli bolniki, ker se bodo čakalne dobe še podaljšale, kako namerava zdravstvo reševati ta problem?V izrednih razmerah so na udaru človekove pravice. Kako pretehtati pravice posameznika nasproti pravicam skupnosti?