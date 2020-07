TV namigi: Umori na podeželju, Ant-Man in Ad Astra

Nedelja, 12. julija



Umori na podeželju: Točka ravnotežja: TV SLO 1 ob 20.00



Ant-Man: Planet TV ob 22.20



Ad Astra: Pot do zvezd: HBO ob 20.00

Z najnovejšimi štirimi filmi se na TV SLO vrača slovita serija o umorih na angleškem podeželju.Tokrat umorijo Roso Corrigan, novinarko in tekmovalno plesalko. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je presenetila vlomilca, inšpektor Barnaby in narednik Winter že po krajši preiskavi prizorišča ugotovita, da je bil vlom le uprizorjen in da je žrtev morilca poznala. Krog osumljenih se zoži na Rosine tekmece pri plesu in družino mogotca Andrewa Wilderja, o kateri je pisala članek. Inšpektor Barnaby ima težave tudi doma. Na obisku je njegov oče, s katerim nikakor ne najdeta skupnega jezika …Marvelova akcijska pustolovska komedija o blebetavem, a prebrisanem prevarantu, ki postane superjunaški človek-mravlja.Tatič in prevarant Scott svoje življenje zapravlja z vlomi in prestajanjem kazni v zaporih, dokler mu znanstvenik Hank ne ponudi nove življenjske priložnosti. Izroči mu obleko, ki ga lahko pomanjša na velikost mravlje in hkrati da neizmerno moč ter zmožnost komunikacije z mravljami. Scott postane superjunak Ant-Man, toda da bi ustavil dvoličnega zlobneža Darrena in rešil človeštvo pred uničenjem, mora mravljinčji junak zbrati ves pogum in uporabiti svoje zmikavtske izkušnje.Astronavt Roy McBride se odpravi na nevarno misijo po Osončju, da bi odkril skrivnost o svojem dolgo pogrešanem očetu in njegovi odpravi, ki 30 let pozneje grozi obstoju in preživetju našega planeta.Nedvomno eden najbolj popolno posnetih filmov leta, ki očara tudi z igro in subtilno zvočno podlago.