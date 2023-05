TV namigi: Umori na podeželju, Vse, kar dovoli nebo & Težave v motelu Royale

Petek, 5. maja

Umori na podeželju: Preobleka za umor: TV SLO 2 ob 19.50

Midsomer Murders. VB, 2022. 23. sez. 4/4. Režija: Leon Lopez. Igrajo: Annette Badland, Ace Bhatti, Ruth Horrocks, Fiona Dolman, Neil Dudgeon. Nan. 105 min.

V kuhinji krčme v vasici Elverton-Cum-Latterly najdejo umorjeno lastnico vaške čistilnice Lois Springfield. Čez oblačila ima nataknjen čipkast steznik, v glavo zasajen rožnat salonar, na očeh ima domine. Sum pade na skupino kraljic preobleke, ki pripravljajo dobrodelni nastop za bolnega fanta, pa tudi na Loisine zagrizene tekmece v dominah. Narednik Winter medtem v strahu pričakuje letno oceno svojega dela …

Vse, kar dovoli nebo: TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

All That Heaven Allows. ZDA, 1955. Režija: Douglas Sirk. Igrajo: Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Conrad Nagel, Virginia Grey. Drama. 95 min.

Kinoteka: Vse, kar dovoli nebo. Foto TVS

Cikel Douglasa Sirka: ljubezen, ki se bori proti družbenim, ekonomskim in starostnim razlikam, je glavna tema ene največjih romanc v zgodovini filma.

Cary je premožna vdova, ki sama živi v veliki hiši v predmestju, saj sta njena odrasla otroka že zapustila dom. Zaplete se v strastno romanco z vrtnarjem Ronom, ki jo očara z drugačnim pogledom na življenje. Ronu res ni mar za konvencije malomeščanske okolice, ki ji pripada ona. Rad ima mir in naravo, v življenju deluje v skladu s filozofijo Henryja Davida Thoreauja, ki je zagovarjal družbeno nepokorščino in preprosto življenje v skladu z naravo. A njuno ljubezensko idilo skalita Caryjina kruta otroka, ki z ogorčenjem nad materino novo zvezo z vrtnarjem pri njej vzbudita slabo vest. V resnici ju moti Ronov nižji družbeni položaj, na materina čustva pa se požvižgata. Cary zapusti Rona, a je zaradi tega nesrečna.

Težave v motelu El Royale: Planet TV ob 0.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bad Times at the El Royale. ZDA, 2018. Režija: Drew Goddard. Igrajo: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Chris Hemsworth. Triler. 130 min.

Težave v motelu El Royale. Foto Planet TV

Kriminalni triler v slogu filma noir z zvezdniško igralsko zasedbo obravnava teme, kot so moralnost, vera in odrešitev.

Januarja 1969 v preddverje motela El Royale, nekoč prestižnega letovišča na meji med Kalifornijo in Nevado, ki je zaradi svojih gostov prišlo na slab glas, prispejo duhovnik, soul pevka, trgovski potnik, hipijka in njena sestra, menedžer ter skrivnostni Billy Lee. V eni sami noči bo vsakdo od njih imel priložnost, da se odkupi za svoje grehe. Spoznajo namreč, da jih v tej noči združuje temna preteklost in dogodek, ki se je pripetil pred desetimi leti.