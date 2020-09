TV namigi: Upam, da ti bo drugič uspelo umreti, Strelec in Sosedi

Sreda, 2. septembra



Šestnajstletni Eszter je, tako kot njenim sošolkam, všeč učitelj angleščine, Eszterinemu sošolcu Petru pa je všeč ona. Nekega dne učitelj angleščine obvesti učence, da se z družino seli v London. Kmalu Eszter od njega prejme poslovilno elektronsko pismo, nežno in ljubeče …Začne se spletna romanca, ki začne mejiti na spolno zlorabo. Vendar se pokaže, da za spletnim »izsiljevanjem« ne stoji polnoletni, odrasli učitelj, pač pa Peter in stvar gre s slabega na slabše. Vse se dogaja na očeh staršev, obremenjenih z lastnimi življenjskimi izzivi, ki problemov svojih otrok ne zaznajo ...V središču napete akcijske nanizanke je Bob Lee Swagger, nekdanji ostrostrelec pri ameriški mornarici.V prvi epizodi Boba Leeja znova rekrutira njegov nekdanji poveljnik Isaac Johnson. Boba pokličejo v akcijo, da bi pomagal preprečiti načrtovani atentat na ameriškega predsednika. Bob se kmalu znajde v težavah, saj poskus atentata nato podtaknejo prav njemu. Bob mora na beg, hkrati pa skuša ugotoviti, kdo ga je prevaral in skoval zaroto proti njemu. Medtem agentka FBI Nadine Memphis preiskuje morebitne atentatorje ...Mac in Kelly Radnor sta mlad, poročen par, ki je svoja divja leta pustil za sabo. Zdaj živita umirjeno primestno življenje s svojo malo hčerkico.A njihovega miru je konec, ko se v soseščino priselijo žurerski študenti. Mac in Kelly najprej poskušata stvari urediti po mirni poti in predsednika bratovščine Teddyja Sandersa prosita, naj bodo bolj uvidevni. A žur se nadaljuje in Radnorjeva pokličeta policijo. A fantje se maščujejo.