TV namigi: Ustanovitelj, In prišla je Polly in Italijanska misija

Sreda, 9. septembra



Ustanovitelj: TV SLO 1 ob 20.05





In prišla je Polly: Planet TV ob 20.00

In prišla je Polly Foto Planet TV



Italijanska misija: Kino ob 20.00

Italijanska misija Foto Pro Plus

Zgodba spremlja Raya Kroca. Ta se poveže z bratoma Richardom in Mauriceom McDonaldom, da bi ustanovili okrepčevalnico, ki kmalu postane začetnica enega največjih gostinskih poslov na svetu. Okrepčevalnico spremenijo v obrat hitre prehrane in kmalu preraste v mednarodno verigo, ki jo danes vsak dan obišče 68 milijonov ljudi po vsem svetu.Keatonova predstava je odlična, celoten film pa inteligentno in pronicljivo prikaže vzpon enega najbolj vplivnih ameriških poslovnežev in rojstvo ene največjih industrij na svetu.Romantična komedija izpod peresa ustvarjalca komične trilogije o Fockerjevih (Njeni tastari, Njegovi tastari in Njuna družina). Ko Reubena njegova nevesta Lisa na poročnem potovanju prevara, se odloči, da bo zaživel bolj spontano. Ko sreča znanko iz srednješolskih dni, raztreseno in duhovito Polly Prince, se spusti z njo v razmerje. Ali je res pripravljen na njena številna presenečenja?Kljub dobri igri in kopici komičnih situacij žal ni prave kemije med glavnima protagonistoma. A če se ob pomanjkljivostih zamiži na eno oko, zabave ne manjka.Charlie Croker s svojo ekipo izpelje drzen roparski podvig. Iz močno zastražene palače v Benetkah ukradejo zlato, vredno več kot trideset milijonov dolarjev. Ko je plen na varnem v njihovih rokah, že veselo razmišljajo, kaj bodo počeli z denarjem. Toda nihče od njih ne sluti, da jih bo nekdo iz ekipe prevaral.Leto dni kasneje se Charlie, Lyle, Rob in Levouhi pripravljajo na maščevanje. Pridruži se jim tudi Johnova lepa hčerka Stella, specialistka za vlamljanje v sefe in trezorje. Steveu sledijo v Los Angeles, kjer nameravajo še enkrat ukrasti zlato in pobegniti med največjo prometno zmedo, kar jih je mesto kdaj videlo.