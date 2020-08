TV namigi: Ustvarjalka vladarjev, Monty Don in Rdeči voziček

Četrtek, 20. avgusta

Odlični dokumentarec razkriva precej uspešne poskuse padle dinastije Marcos, da bi vstala iz pepela in spet zavladala Filipinom. Republika Filipini je otoška država, ki jo sestavlja 7641 otokov v tropskem zahodnem Tihem oceanu okoli 100 kilometrov jugovzhodno od celinske Azije.Imelda Marcos, nekdanja prva dama, že kar groteskno napenja moči, da bi sinu Bong Bongu utrla pot najprej do položaja podpredsednika, ki seveda vodi k mestu predsednika države. V ta namen denarno podpira samega Duterteja, predsednika in krvnika Filipinov.Monty Don bo v tokratnih oddajah potoval po Japonski in spoznaval različne sloge japonskih vrtov. V prvem delu jo bo obiskal spomladi, v času razcveta čudovitih češnjevih cvetov.Ogledal si bo znameniti vrt Kenrokuen v mestu Kanazava. Potem se bo ustavil v japonski prestolnici vrtnarjenja, v Kjotu, in si ogledal vrt z ribnikom, nato pa se bo odpeljal do budističnega templja z vrtom, ki se močno razlikuje od vrtov s cvetočimi češnjevimi drevesi. Med drugim si bo ogledal suhe zenske vrtove in čajne vrtove ter se preizkusil v urejanju ikebane.Osemletni Zach Bonner se po opustošenju, ki ga je v delu ZDA povzročil hud orkan Charley, odloči, da bo pomagal otrokom, ki so izgubili domove. S svojim rdečim vozičkom se odpravi od vrat do vrat, da bi nabral življenjske potrebščine za prizadete družine.Njegova dobrodelnost in nesebični trud pritegneta tudi pozornost medijev in Zach ustanovi lastno dobrodelno organizacijo. Kljub materini zaskrbljenosti se odpravi na dolgo pot po državi ...