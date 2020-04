TV namigi: V dobri družbi, To so 40 in Smrt v raju

Četrtek, 15. aprila



V dobri družbi: Kanal A ob 20.00

To so 40: Planet TV ob 20.00

To so 40 FOTO: Planet TV

v



Smrt v raju: Fox Crime ob 22.00

Smrt v raju FOTO: Fox

Dan Foreman je dolgoletni vodja oglaševanja pri športni reviji in je uspešen predvsem zato, ker dela pošteno in goji prijateljski odnos do sodelavcev. Tudi novica o ženini nepričakovani nosečnosti in vpis hčerke Alex na drago univerzo Danu ne moreta pokvariti razpoloženja. Zato pa mu življenje obrne na glavo Carter, mladi povzpetnik iz podjetja, ki je kupilo športno revijo, kjer dela Dan.Medtem ko se film duhovito ukvarja z odnosi med kolegi na delu, spregovori tudi o tem, kako dobre ljudi zgrabi kolesje pohlepnega korporativnega sistema.Zakonca Pete in Debbie sta ravno praznovala 40. rojstni dan (čeprav je ona vztrajala, da ji na torti piše 38). Debbie se odloči, da bi bil to primeren trenutek, da izboljšajo svoje družinsko življenje. Manj cigaret zanjo, manj nezdrave hrane zanj in manj interneta za hčerki Sadie in Charlotte. A nova pravila vnesejo veliko nemira v hišo, in ko pridejo zraven še finančne težave, je sloge v družini konec.Pet let po tem, ko je Judd Apatow v komediji Napumpana predstavil lika Peta in Debbie, se v svojih tedanjih vlogah vračata Paul Rudd in Leslie Mann kot zakonca. Na trenutke smešen film, a vseeno daleč od Napumpane.Detektiv Jack Mooney se je navadil na lepo življenje na prečudovitem karibskem otoku Saint Marie, toda umori se kar ne končajo.Nova članica Madeleine s policijsko ekipo Honoré reši nekaj najbolj zapletenih zločinov, kar so jih kdaj videli. Od serijskega morilca na begu za silvestrovo do moškega, ki so ga zabodli med vikendom preživetja na oddaljenem tropskem otoku – zapletenim primerom kar ni videti konca.