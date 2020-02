TV namigi: V imenu ljudstva, Pripravnik in 007

Nedelja, 2. februarja



V imenu ljudstva: TVS 1 ob 20.00





Pripravnik: POP TV ob 20.00

007 – Vse in še svet: Kanal a ob 20.00

Nika Oven je odvetniška pripravnica. Začetnica v svetu prava. In začetnica v življenju. Zaradi skrivnostne smrti inšpektorja Novaka se sproži odstiranje skrivnosti, ki na kocko postavijo njeno kariero, prijateljstvo in ljubezen. Je njen oče, vpliven tajkun, vpleten v nečedne posle, ki jih pravno vodi pisarna KRT, kjer Nika opravlja pripravništvo? Je Nikina mama skorumpirana sodnica, ki s svojimi sodbami pomaga kriminalni navezi gradbenikov?Nika izve, da je njena mati pred sedemindvajsetimi leti naredila usodno napako. In Nika šteje ravno toliko pomladi. Je napaka ona sama?Ben je bil včasih marketinški direktor, zdaj pa je vdovec in upokojenec. A tako življenje ga dolgočasi, zato se prijavi na razpis za pripravnika, ki ga iščejo v podjetju mlade Jules, kjer se ukvarjajo s spletno prodajo modnih dodatkov. Benova očetovska vloga in življenjska modrost postaneta ključna dejavnika ne le pri poslovnem, temveč tudi zasebnem življenju z delom obsedene Jules.Precej abotna premisa, ki pa vseeno deluje zaradi kemije med glavnima akterjema in zato, ker film nima visokoletečih ciljev, ampak želi le zabavati.James Bond dobi nevarno nalogo, da mora paziti na Kingovo hčerko Elektro, ki je po očetu podedovala njegovo bogastvo in ji zdaj strežejo po življenju. Izkaže se, da je Elektrinega očeta ubil razvpiti terorist Renard. Ta želi nadzirati dobavo nafte po svetu in je še posebej nevaren, ker nima česa izgubiti. Počasi namreč umira zaradi krogle, ki se mu je zagozdila v glavi in zaradi katere ne čuti bolečine.Elektro z njim veže tudi zgodba iz preteklosti. Ko je bila mlajša, jo je Renard ugrabil, vendar mu je pobegnila ...