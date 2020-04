FOTO:TV namigi: V imenu zemlje, Greta Thunberg, Jane Goodall in Kocertni klavir

Sreda, 22. aprila



V imenu zemlje: TVS 1 ob 20.05

Greta Thunberg: POP TV ob 22.20

Greta Thunberg FOTO: Pro Plus

Jane Goodall: Upanje: National Geographic ob 21.00

Dr. Jane Goodall FOTO: Bill Wallauer/National Geographic

Koncertni klavir: Kanal a ob 20.00

Koncertni klavir FOTO: Pro Plus

Pierre se pri svojih petindvajsetih vrne iz Wyominga v Ameriki nazaj v Francijo, se poroči s Claire in prevzame družinsko kmetijo.Dvajset uspešnih let po Pierrovi vrnitvi iz ZDA domača kmetija še stoji; je povečana, dejavnosti so razširjene, dela je vse več in tudi Pierrova družina se je povečala. Hči Emma in sin Thomas sta zadovoljna na kmetiji in pravzaprav uživata v kmečkih opravilih. Vendar se začnejo spremembe: kmetije se modernizirajo, poljedelstvo in živinoreja postajata vse bolj ekstenzivni panogi, Pierra začnejo pestiti dolgovi, dolgoletno naporno delo ga je izmučilo ...Resnična zgodba o švedski najstnici Greti Thunberg, ki premika politične meje na področju podnebnih sprememb.Podnebnih sprememb ne moremo več zanemarjati, saj se kažejo tako v ekstremnem vremenu kot uničevalnih posledicah na okolje. Kljub ukrepom svetovnih voditeljev naš planet počasi umira, čas pa se izteka. Ko je že vse upanje izgubljeno, pa se iz teme nepričakovano zasliši glas mlade Grete Thunberg. To je zgodba o švedski najstnici, katere dejanja so navdihnila svetovno gibanje, ki je boj za ukrepe proti podnebnim spremembam peljal dlje kot kadar koli prej.Dr. Jane Goodall je na konferenco leta 1986 prišla kot znanstvenica, po slišanih podatkih o tem, kako so šimpanzi ogroženi, pa je odšla kot aktivistka. Film se začne s to spremembo in sledi Jane skozi tri desetletja dela.Jane je vedela, da se mora aktivirati, če želi pomagati zavarovati šimpanze in druge živali v divjini in navdušiti mlado generacijo, naj nadaljujejo to delo. Kamere sledijo Jane na potovanjih po svetu, več kot 300 dni na leto, kjer se srečuje tako z učenci v Zanzibarju kot tudi z veljaki, kot je princ Harry. Z modrostjo, srcem in humorjem širi sporočilo upanja in dokazuje, da vsak človek lahko vpliva na dolgoročne spremembe.Ekskluzivni intervju z Jane Goodall za Vikend si lahko preberete tukaj Tom Selznick je talentiran pianist, ki ga muči huda trema, zato preneha nastopati v javnosti. Ko se po večletnem premoru odloči ponovno zavihteti na sceno, se mu pripeti nekaj nenavadnega in grozljivega.V nabito polni dvorani prične svoj dolgopričakovani koncert, a ko odpre notni zapis, najde sporočilo, ki se glasi: Zaigraj samo eno napačno noto in boš umrl! Tom bo moral med koncertom, povsem sam in ne da bi zapustil klavir, odkriti, kdo mu streže po življenju.