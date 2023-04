TV namigi: V iskanju ljubezni, Nameri v srce in Proti Evropi

Nedelja, 16. aprila

V iskanju ljubezni: TV SLO 1 ob 20.00

The Pursuit of Love. VB, 2021. 1/3. Režija: Emily Mortimer. Igrajo: Lily James, Emily Beecham, Dominic West, Emily Mortimer. Nad. 65 min.

Dogajanje je postavljeno v živahna dvajseta leta prejšnjega stoletja. Osrednji junakinji sta sestrični in hkrati najboljši prijateljici Linda Radlett in Fanny Logan. Linda je živahna in nepoboljšljiva romantičarka, zato večkrat zaide v težave. Nasprotno pa je Fanny bolj zadržana in sramežljiva, raje kot zabave ima dobro knjigo. Skupna pa jima je želja po tem, da bi si našli kar najboljšega moža. Njuno prijateljstvo je na preizkušnji, ko se Fanny ustali, Linda pa ostaja zvesta svojemu neukrotljivemu značaju.

Nadaljevanka je posneta po istoimenskem romanu britanske pisateljice Nancy Mitford (1904–1973), ki ga je napisala leta 1945.

Nameri v srce: Intimni sovražnik: TV SLO 2 ob 21.05

Vise le coeur. Fr., 2022. 1/6. Režija: Vincent Jamain. Igrajo: Claire Keim, Lannick Gautry, Noémie Chicheportiche, Zinedine Soualem, Waly Dya. Nad. 65 min.

Nameri v srce: Intimni sovražnik Foto Tv Slo

Kriminalistka Julia Scola je izkušena, poštena in neposredna, a prav zaradi tega pri nekaterih sodelavcih ni najbolj priljubljena. Ekipi se pridruži višji policijski inšpektor Novak Lisica, ki je imel s soprogo uspešno odvetniško družbo, a si je po ločitvi poiskal novo zaposlitev. Julia je nad Novakovim prihodom neprijetno presenečena, saj sta bila v otroštvu velika prijatelja, kasneje tudi par. Novak jo je zapustil nenadoma, od tega je minilo že dvajset let in od takrat nista bila več v stikih.

Julia s svojo enoto preiskuje izginotje ženske iz družinske hiše, v kateri so našli veliko krvi in volka.

Proti Evropi, stran od Moskve: TV SLO 1 ob 22.35

Vers l'Europe, loin de Moscou. Fr., 2023. Režija: Alain de Halleux. Dok. film. 85 min.

Proti Evropi, stran od Moskve Foto Tv Slo

Ruski napad na Ukrajino februarja 2022 je zamajal svet. Film prinaša zgodovinsko in geopolitično analizo vzrokov in posledic te nezaslišane vojne za Ukrajino, Rusijo, za Evropo.

Režiser se v filmu po spletu srečuje z ukrajinskim novinarjem iz Harkova, film sestavljajo tudi arhivski posnetki in izjave, saj poleg leto dni trajajoče vojne zaobjame tako odvisnost Evropejcev od ruskih virov energije kot tudi zgodovinske dogodke, ki pojasnjujejo prizadevanja Ukrajincev za samostojnost. Pred filmom bo na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri bo gost Delov novinar Boštjan Videmšek.