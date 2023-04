TV namigi: V krempljih Vikingov, Veliki mali ljudje in Vse, kar diha

Četrtek, 6. aprila

V krempljih Vikingov (Premiera): TV SLO 1 ob 21.05

In den Fängen der Wikinger. Avstrija, 2021. Režija: Stefan Ludwig. Igrano-dok. film. 55 min.

Vikingi so se zapisali v zgodovino kot neustrašni raziskovalci in osvajalci. Do danes jih slavijo kot heroje. Toda ali je to upravičeno? Zdi se, da so miti in legende o pogumu in pustolovskem duhu Vikingov zakrili temno plat njihovega uspeha.

Vikinško družbo je namreč določala tudi trgovina z ljudmi. Slovane, Anglosaksonce in posebej irske Kelte so ulovili prodali v sužnost. Štiri ženske so bile vredno enako kot trije moški, oboje pa je ustrezalo vrednosti verižnega oklepa ...

Veliki mali ljudje (Premiera): TV SLO 2 ob 19.50

Store små mennesker. Nor., 2022. Režija: Gunhild Magnor. Dok. odd. 70 min.

Veliki mali ljudje. Foto TVS

Včasih so majhni koraki v najzgodnejšem obdobju življenja odločilni za razvoj otrok v odgovorne in čuteče posameznike.

Ustvarjalci dokumentarnega filma so vse leto spremljali dveletna malčka Balderja in Haakona v času, ki sta ga preživela v vrtcu v svojem domačem kraju na Norveškem. Osredotočili so se tako na njuno prijateljstvo in sodelovanje kot tudi na prepire in tekmovalnost. V njunem razvoju gledalci lahko uzrejo delček človeške narave, ki jo prav vsi nosimo v sebi.

Vse, kar diha (Premiera): HBO ob 21.45

All That Breathes. Koprod., 2022. Režija: Shaunak Sen. Dok. film. 95 min.

Film, ki je bil letos nominiran za oskarja za najboljši dokumentarec, spremlja brata Mohammada Sauda in Nadeema Shehzada. Brata sta odrasla v enem izmed najbolj naseljenih mest na svetu, v New Delhiju, in si za nalogo zadala, da skrbita za ptiče, znane tudi pod imenom črni zmaj.

V islamski tradiciji namreč verjamejo, da hranjenje teh živeli odganja nesrečo. »Zmajska brata«, kot jima pravijo, skrbita za tisoče očarljivih bitij, ki vsak dan padajo z neba New Delhija, prepojenega s smogom.