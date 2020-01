TV namigi: Vaiana, Tokijska zgodba in Nedorasle mame

Petek, 24. januarja



Vaiana: Iskanje bajeslovnega otoka



Tokijska zgodbaTVS 1 ob 22.55

Tokijska zgodba Foto Tvs



Nedorasle mame: Brio ob 23.40

Mom - Nedorasle mame Foto Pro Plus

Pred tri tisoč leti so največji svetovni morjeplovci prečkali širni Tihi ocean in odkrivali številne otoke Oceanije. Nato so se njihova potovanja nenadoma ustavila za več tisoč let, in nihče ne ve, zakaj.Edina, ki jo morje še vedno neustavljivo privlači, je poglavarjeva hči Vaiana, katere največja želja je zapluti v prepovedane vode odprtega oceana. Ko njen domači otok doleti prekletstvo, ki povzroči pomanjkanje, se neizkušena Vaiana sama poda z jadrnico na pot, da bi poiskala rešitev.Krasna animacija in večplastna glavna junakinja dodata svežino sicer preizkušeni Disneyjevi formuli.Film prikazuje Japonsko v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je deželo, poraženo v drugi svetovni vojni, zajel val modernizacije in vpliv zahodnega sveta. Tomi in Šukiči zapustita rojstni kraj in obiščeta odrasle otroke v Tokiu. Razžalosti ju odkritje, da ju imajo otroci za breme in jima niso pripravljeni posvetiti nekaj svojega časa. Zanju skrbi le Noriko, vdova po njunem sinu, ki je med vojno izginil.Konflikt med starejšo in mlajšo generacijo, ki je tematsko povezan z minevanjem časa in melanholijo, v desetletjih od nastanka ni izgubil niti malo svoje pripovedne moči.Ko Bonnie naenkrat izgubi službo in stanovanje, pristane na dnu ter ponovno skuša sestaviti skupaj svoje življenje. Christy si prizadeva, da bi bila dobra mati svojima otrokoma in jima omogočila svetlo prihodnost.Njeno življenje se ponovno postavi na glavo, ko se na njenem pragu pojavi mama Bonnie. Christy ji v težkih trenutkih nudi oporo in ji želi pomagati po najboljših močeh. Potrto Bonnie presenetijo prijateljice iz skupine za odvajanje od alkoholizma, ki ji prav tako stojijo ob strani.