TV namigi: Val, Dobri dinozaver in Plavajoče trave

Petek, 14. februarja



Val: TVS 2 ob 20.55



Dobri dinozaver: Planet TV ob 20.00

Plavajoče trave: TVS 1 ob 23.05

Na Norveškem je več kot tristo gora, katerih geološka struktura je nestabilna. Ena od takih, skozi katero se zajeda 800-metrska razpoka, stoji nad idiličnim fjordom v bližini kraja Geiranger. Geolog Kristian je tik pred tem, da zapusti svojo službo v geološki postaji, a prej še kolegom pove, da je zaznal sumljive premike v globini gore. Zaradi turistične sezone, ki je na vrhuncu, pa nihče noče povzročati panike. Potem pa se gora odlomi ...Čeprav proračun filma ne dosega ameriških filmov katastrofe, so specialni učinki spodobni, liki pa dovolj izdelani, da je gledalcu mar zanje.Kaj bi se zgodilo, če bi tisti nesrečni asteroid, ki je pred milijoni let spremenil življenje na zemlji, zgrešil naš planet in velikanski dinozavri ne bi izumrli? Dinozavri bi govorili in kmetovali, ljudje pa bi bili podobni kakim kužkom.Na namišljeni Zemlji v vzporednem času spremljamo mladega apatozavra Arla z velikim srcem, ki se med bliskovito povodnjijo po nesreči loči od svoje družine. Medtem ko išče pot domov, spozna divjega človeškega fanta Spota. Gre za klasično zgodbo o odraščanju in premagovanju nevarnosti, ki lahko navduši vsakogar, predvsem pa je bodo veseli mladi oboževalci dinozavrov.Skupina potujočih gledališčnikov prispe v pristaniško mesto na jugu Japonske.Starosta skupine, mojster Komadžuro Araši, obišče svojo staro ljubezen Ojoši in njunega odraslega sina Kijošija, ki misli, da je Komadžuro njegov stric. Komadžurovo partnerko, igralko Sumiko, preplavi ljubosumje, ko odkrije, da Komadžuro zahaja k nekdanji ljubimki. Z namenom ponižati starega moškega podkupi mlado igralko Kajo, da zapelje njegovega sina Kijošija.