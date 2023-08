TV namigi: Varuj mi ženo, Samo enkrat se živi, Avtomobili iz socializma

Iz Vikendovega intervjuja leta 2021

Ryan, kako bi opisali odnos, ki ga imate s Samuelom L. Jacksonom?

Ryan: Imava srečo, ker ta iskrica je ali pa je ni, in midva jo imava, že odkar sva se spoznala. Pred kamero se nama niti ni treba posebej truditi, ker je tak odnos med nama naraven.

Samuel: Odlično se razumeva, všeč so nama isti filmi in na enak način gledava na komedijo, na humor, točno veva, kakšna bi se rada videla na platnu, in jaz pravzaprav uživam v ogledu najinih filmov. Številni igralci tega sploh ne prenesejo. Če imaš poleg sebe pred kamero pravo osebo, ki razume tvojo komično senzibilnost in tempiranje in ve, kaj želiš doseči, potem lahko narediš nekaj, v čemer bodo gledalci uživali. Tipi se zmeraj delamo, da smo bolj nevarni, kot v resnici smo, in midva točno veva, kako to izkoristiti za komični učinek. In ni naju strah, da se iz sebe norčujeva.

Ryan: Jaz običajno skušam omiliti nevarnost.

Samuel: In odličen si v tem. (smeh)

Samuel, tako v živo kot na platnu ste videti, kot da jih štejete petdeset, dejansko pa ste že zakorakali v sedemdeseta. Se še dolgo vidite v takšnih akcijskih vlogah?

Samuel: (smeh) Ali mislite, da se počutim petdeset? Vprašajte me, kako dolgo potrebujem, da vstanem. Eden največjih strahov, ki jih imam v življenju, je, da bi moral naglo vstati sredi noči … Ker to traja. (smeh) Sicer pa ni problema. Telovadim in sem v formi, da lahko pred kamero naredim, kar je treba, če pa tega ne bom zmogel, bom začel snemati drugačne filme.