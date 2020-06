TV namigi: Več po oglasih, Mafijske noči in Perry Mason

Ponedeljek, 22. junija

Več po oglasih: TV SLO 2 ob 20.55

Slo., 2016. 1/18. Režija: Vinci Vogue Anžlovar. Igrajo: Primož Bezjak, Maruša Majer, Dario Varga, Jonas Žnidaršič. TV-serija. 35 minut.

Nadaljevanka avtorja in scenarista Jonasa Žnidaršiča in režiserja Vincija Vogua Anžlovarja razkriva zapletena in umazana ozadja odmevnih zgodb iz informativnih oddaj. Novice dneva odkrivajo lokalne peripetije, vandalizem, kraje, nezakonite igre na srečo, organiziran rop in podkupnine, svet junakov pa še zdaleč ni črno-bel. V prvem delu z naslovom Razpis namerava tuja družba v sodelovanju s cerkvijo izvesti projekt v predmestju Ljubljane, lokalna skupnost pa se temu upira. Nekaj lokalnih podjetnikov, na čelu z vplivnim in oblastiželjnim Zvonetom, se organizira in sklenejo, da bodo kandidirali s svojim projektom.

Mafijske noči: Planet TV 2 ob 21.00 Vikendova ocena: 4 (od 5)



We Own The Night. ZDA, 2007. Režija: James Gray. Igrajo: Joaquin Phoenix, Eva Mendes, Danny Hoch, Alex Veadov, Oleg Taktarov. Krim. 120 min.

Brooklyn leta 1988. Kriminal je na vsakem koraku. Brata se odločita za različni življenjski poti. Joe (Mark Wahlberg) sledi očetu in se pridruži policiji, Bobby (Joaquin Phoenix) pa postane lastnik nočnih klubov, v katerih se zbira tudi ruska mafija. Ko policija vdre v Bobbyjev klub, se stvari zapletejo, saj ruska mafija za tarčo vzame Joeja. Film ni prva kriminalna drama, v kateri so v ospredju družina, zvestoba in nasilje, a ljubiteljev tovrstnih zgodb ne bo razočaral.

Perry Mason: HBO ob 20.00

ZDA, 2020. Režija: Timothy Van Patten. Igrajo: Matthew Rhys, Jedediah Jenk, Nick La Croix, Tatiana Maslany, Drew Walton. Nad. 65 min.

V Los Angelesu se v 30-ih letih grdo izjalovi ugrabitev otroka. Primer dobi odvetnik Perry Mason, čigar iskanje resnice razkrije razbito mesto. Medtem ko se preostala država bori z veliko gospodarsko krizo, Los Angeles leta 1931 cveti. Najdišča nafte, olimpijske igre, fotografije, evangeličanska gorečnost ... Dramska serija spremlja izvor ameriškega najslavnejšega knjižnega odvetnika Perryja Masona. Ko na njegov prag prispe najbolj odmeven kriminalni primer desetletja, Masonovo brezkompromisno iskanje resnice razkrije povsem razbito mesto, morda pa tudi priložnost za osebno odrešitev.