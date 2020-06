TV namigi: Videti El Aaiun, Kaj smo zagrešili? in Vrnitev na Itako

Torek, 30. junija



Videti El Aaiun: TV SLO 1 ob 20.50



Bog, le kaj smo zagrešili?: Kino ob 20.00

Bog, le kaj smo zagrešili? Foto Pro Plus



Vrnitev na Itako: TV SLO 2 ob 21.30

Vrnitev na Itako Foto Tv Slo

Globoko v Sahari, na skrajnem zahodu Alžirije, tik ob meji z Marokom, Zahodno Saharo in Mavretanijo, že več kot 40 let stojijo begunska taborišča Sahravijev.Sahraviji so ljudstvo Zahodne Sahare, ki ji v času dekolonizacije afriške celine ni bilo usojeno postati neodvisna država. Danes dve tretjini njihovega ozemlja zaseda Maroko. Taborišča so se spremenila v naselja, poimenovana po mestih v Zahodni Sahari. Eden od njih se imenuje El Aaiún.Claude in njegova žena Marie sta ugledna meščana, ki gojita tradicionalne francoske vrednote. Imata štiri hčere in komaj skrivata svoje nezadovoljstvo nad tem, da si je prva izbrala Arabca, druga Juda in tretja Kitajca. Ko izvesta, da ima najmlajša katolika po imenu Charles (kot general de Gaulle, ki ga cenita), sta navdušena. A izkaže se, da je Charles temnopolt in doma s Slonokoščene obale.V komediji, ki se zdi, kot da je obtičala nekje v šestdesetih, mrgoli rasističnih stereotipov, za katere režiser trdi, da naj bi ovrgli predsodke pred tujci.Vroča poletna noč v Havani. Pet prijateljev se po dolgih šestnajstih letih spet sreča z Amadeom, ki se iz Madrida vrne na rodno Kubo. Skozi pogovore petih prijateljev se razkriva vsa tragika življenja srednje generacije, v bistvu pravih otrok socializma Castrove Kube.Večina filma se odvija na eni sami lokaciji, na strešni terasi, kjer poteka pogovor. Struktura filma je zaprta in sloni na likih in dialogih. Zato film potrebuje potrpežljivega gledalca, a režiser Laurent Cantet vsakič, ko bi lahko začelo dogajanje dolgočasiti, naredi kakšno malenkost, ki vrne ritem.