TV namigi: Vohunske spletke, Tednik in Pridne punce

Ponedeljek, 3. aprila

Vohunske spletke: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Spy Game. Koprod., 2001. Režija: Tony Scott. Igrajo: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman. Akc. film. 150 min.

Piše se leto 1991. Veteran Cie Nathan Muir (Robert Redford) ima le še en dan do upokojitve, ko izve, da je njegov varovanec Tom »Skavt« Bishop (Brad Pitt) zabredel v hude težave. Ker se je akcije lotil na svojo roko in so ga pri tem v tujini ujeli, je obtožen vohunstva in čez 24 ur ga čaka usmrtitev. Cia se boji mednarodnega incidenta, zato se odloči, da ga ne bo poskusila rešiti. Ker je vodstvo Cie prevzela mlajša generacija, se mora Muir, ki je agent stare šole in zato ni več »posvečen« v zaupne informacije, domisliti, kako bi rešil mladega agenta.

Suspenz ni ravno odlika filma, a je zabavno gledati Redforda in Pitta v akciji.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Specialne enote slovenske policije. Foto Aleš Černivec

Ali Podravju grozi socialna stiska? Magna, Talum, A&E Europe, tovarna sukanca - skupaj naj bi brez zaposlitve ostalo več kot 300 delavcev. Kako se bo regija, kjer so plače nižje od povprečja, revščine pa je več, znašla ob dodatnih socialnih stiskah?

Ali bo družinam z otroki s posebnimi potrebami država vendarle zagotovila pomočnika na domu? Zdaj jim do dopolnjenega 18 leta starosti otroka namreč ne pripada. To je diskriminacija, opozarja mama, ki ima dva težko gibalno ovirana otroka.

Ekipa Tednika je bila s kamero na usposabljanju specialne enote policije. To je psihično in fizično izjemno zahtevno, saj pripadniki te enote opravljajo najtežje naloge z visoko stopnjo tveganja. Obvladati morajo potapljanje, ostrostrelstvo, alpinizem, jamarstvo.

Pridne punce (Premiera): Fox Crime ob 0.00

Good Girls. ZDA, 2021. 4. sezona. 1/16. Režija: Eric Tignini. Igrajo: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Reno Wilson, Manny Montana. Nad. 60 min.

Pridne punce. Foto Fox Crime

Serija sledi trem materam iz michiganskega predmestja, ki so se zaradi denarnih težav odločijo oropati supermarket, ne da bi zares vedele, v kaj se spuščajo. Pritisk narašča, potem ko na pokopališču odkrijejo Lucyjino truplo. Beth in Dean storita vse, da bi zagnala svoje podjetje, v katerem nameravata prati denar, a naletita na birokratske ovire. Harry se znajde v težavah v šoli in njegov učitelj spodbudi Ruby in Stana, naj ga testirata za morebitno motnjo pozornosti.