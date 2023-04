TV namigi: Vojvoda, Gasilci v Chicagu in Reinhard Karl

Sreda, 19. aprila

Vojvoda: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Duke. VB, 2020. Režija: Roger Michell. Igrajo: Jim Broadbent, Helen Mirren, Heather Craney, Stephen Rashbrook, James Wilby, Matthew Goode. Bio. film. 110 min.

Vojvoda prikaže resnično zgodbo Kemptona Buntona, ostarelega borca za pravice, ki je leta 1961 iz britanske Narodne galerije ukradel takrat sveže pridobljeni portret vojvode Wellingtona ter skušal s to »ugrabitvijo« izsiliti sredstva za ostarele in vojne veterane ...

Film je zabaven v prikazu samosvojega Buntona in njegove družine, a celotna zgodba hkrati izpostavlja socialni element njegovega robinhoodovskega pohoda in družinsko tragedijo, ki jo skuša preboleti. Jim Broadbent je v glavni vlogi izjemen, sploh skupaj s Helen Mirren, ki igra njegovo trdno, a pogosto trpečo ženo.

Gasilci v Chicagu: POP TV ob 23.05

Chicago Fire. ZDA, 2021. 10. sezona. 1/22. Režija: Reza Tabrizi. Igrajo: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Kara Killmer, David Eigenberg, Joe Minoso. Akc. nan. 55 min.

Gasilci v Chicagu Foto Pro Plus

Gasilci iz postaje 51 v Chicagu se vračajo z novimi epizodami. Na koncu devete sezone so gasilci reševali ponesrečenca iz potopljene ladje in ko so Severide, Cruz, Capp in Tony poskusili izplavati, se je ladja prevrnila in jih ujela podse.

Na začetku nove sezone se izkaže, da se za las izognejo tragediji. Potem ko se je skoraj utopil, Cruza odpeljejo v bolnišnico, kjer začne podoživljati travmatične dogodke iz svoje preteklosti. Boden razmišlja o napredovanju. Caseyjeva in Sylvijina romanca je v razcvetu, medtem ko Gallo, Ritter in Violet načrtujejo skupni poslovni podvig.

Reinhard Karl: umetnost plezanja: TV SLO 1 ob 17.15

Reinhard Karl – Die Kunst, Einen Berg Zu Besteigen. Nem., 2021. Režija: Tom Dauer. Dok. film. 25 min.

Reinhard Karl: umetnost plezanja Foto Tv Slo

Film subtilno vodi skozi doživetja gora slovenski publiki skoraj neznanega nemškega alpinista Reinharda Karla. Od prvega, osvobajajočega in navdušujočega osvajanja vrhov prek strahospoštovanja do mogočnih ostenij in veselja po najvišjem, Everestu, ki se prelije v praznino, do umetniškega videnja plezanja in gora skozi oko fotoaparata in, navsezadnje, do čiste radosti v prostem plezanju v danes kultnem El Capitanu.