TV namigi: Volčje krdelo, Komični detektiv in Tednik

Ponedeljek, 6. januarja



Volčje krdelo: TVS 2 ob 21.40





Komični detektiv: Kanal A ob 20.00

Tednik: TVS 1 ob 20.00

Sliši se bolj neverjetno od fikcije: šest bratov in sestra družine Angulo je 14 let preživelo zaprtih v stanovanju v 16. nadstropju stavbe na Manhattnu, kjer jih je šolala prav tako zaprta mama. Oče jim je namreč dovolil iz stanovanja kako leto le enkrat, pravijo, kako leto pa sploh ne. Edino okno v svet zanje je bilo očetovih 5000 filmskih DVD-jev in videokaset. Ogledali so si jih ničkolikokrat in se zabavali s tem, da so najljubše prizore odigrali sami.Potem pa se je nekega dne eden od bratov odločil, da bo kljub očetovi prepovedi pogledal v zunanji svet in stopil je na ulico. Kmalu so mu sledili še drugi bratje. Nenavadno druščino je nekega dne ugledala filmarka Crystall Moseelle in jih ogovorila ...Nick Lang je eden najbolj priljubljenih igralcev v Hollywoodu. Poznan je predvsem po vlogah v lahkotnih komedijah, zdaj pa je odločen, da bo spremenil svoj sloves in v naslednjem filmu zaigral žilavega policista z oddelka za umore.Da bi bil kot mož postave čim bolj prepričljiv, se pridruži pravemu policistu Johnu Mossu, ki je na sledi čisto pravemu morilcu. John je nad zvedavim Nickom seveda vse prej kot navdušen.V nekaterih podjetjih dobijo delavci, ki ne gredo na bolniško, celo takrat ne, ko zbolijo, nagrado. Pa je to sploh zakonito in kaj to pomeni za zdravje zaposlenih na dolgi rok?Zdravniki, medicinske sestre, reševalci, gasilci, policisti, strojevodje, pogrebniki. Vse to so poklici, ki se pogosto srečujejo s smrtjo. Kako tragični dogodki vplivajo nanje, sploh ko umre otrok?Gorenjske občine zasedajo prva mesta na lestvicah najuspešnejših občin. So res tudi najboljše za življenje in kaj je skrivnost njihovega uspeha?