TV namigi: Vonj po vrtnicah, Roparsko gnezdo in Snežni leopard

Nedelja, 9. aprila

Vonj po vrtnicah (Premiera): TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La fine fleur. Fr., 2020. Režija: Pierre Pinaud. Igrajo: Catherine Frot, Manel Foulgoc, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte. Kom. 90 min.

Francoska komedija o vrhunski pridelovalki vrtnic in njenem boju z industrijo.

Pridelovalka vrtnic Eve Vernet je bila nekdaj najboljša na svojem področju. Zdaj je na robu bankrota, njen mehki pristop, ki temelji na ljubezni do vrtnic, pa ogrožajo agresivne in pogosto dvomljive taktike korporacij, ki mislijo le na uspeh in dobiček. Konkurenčno podjetje želi prevzeti njen posel, za katerega je garala vse življenje. Eve za pomoč zaposli tri delavce brez izkušenj in se z njimi spoprijatelji. Skupinica diletantov se s skupnimi močmi upre terorju velikih podjetij.

Roparsko gnezdo (Premiera): Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Den of Thieves. ZDA, 2018. Režija: Christian Gudegast. Igrajo: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent, Meadow Williams. Akc. krim. 155 min.

Film je režijski prvenec Christiana Gudegasta, znanega po scenariju filma London je padel, in pripoveduje zgodbo z obeh nasprotujočih si zornih kotov – policijskega in zločinskega.

Spremljamo igro mačke in miši med pripadniki posebne kriminalistične enote Los Angelesa pod vodstvom izkušenega Nicka O'Briena (Gerard Butler) in člani ekipe bančnih roparjev z Rayem Merrimenom (Pablo Schreiber) na čelu, katerih življenja se pogosto prepletajo. Zločinska tolpa načrtuje na videz nemogoč rop zveznih rezerv, ki ga namerava izvesti prav pred nosom policije.

Snežni leopard (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

La panthere des neiges. Fr., 2021. Režija: Marie Amiguet. Dok. film. 100 min.

Snežni leopard. Foto TVS

Fotograf Vincent Munier znamenitega francoskega književnika Sylvaina Tessona popelje po sledeh. Jima bo v zasedah, ki jih postavljata v tibetanski divjini, uspelo uzreti mogočnega štirinožnega lepotca?

Dokumentarni film s slikovitimi panoramskimi posnetki prikaže prelestno neusmiljenost živalskega sveta.