TV namigi: Vrelišče, Angležinja in Naravni parki Slovenije

Sreda, 1. marca

Vrelišče (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Boiling Point. VB, 2021. Režija: Philip Barantini. Igrajo: Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice May Feetham, Ray Panthaki, Hannah Walters. Drama. 110 min.

Film je kulinarična drama, tudi triler. Prikazuje zgodbo Andyja Jonesa, glavnega kuharja v prestižni londonski restavraciji. Pred njim in njegovo kuharsko ekipo je božično praznovanje, napoveduje se gneča, napetost pa se stopnjuje, ko se nenadoma pojavi inšpektor za zdravje in varnost pri delu ter ugotovi nekaj pomanjkljivosti. Zdi se, da restavraciji grozi znižanje ocene, poleg tega mora Andy usklajevati različne interese svoje številčne ekipe in poskrbeti za posebne želje gostov. Delo in okolje sta stresna. Andy v napetih okoliščinah pokaže svoj pravi obraz …

Angležinja (Premiera): HBO ob 20.00

The English. VB, 2022. 1/6. Režija: Hugo Blick. Igrajo: Emily Blunt, Chaske Spencer, Sam Alexander, Ben Temple, Tonantzin Carmelo, Ciarán Hinds. Miniserija. 50 min.

Angležinja. Foto HBO

Cornelia je Angležinja, ki je v ZDA prišla zaradi želje po maščevanju, Eli pa upokojeni stezosledec iz plemena Pawnee. Eli se namerava vrniti na sever, v domovino svojih prednikov v Nebraski, da bi uveljavil svojo zakonito zemljiško pravico. Ko ga v nasilnih okoliščinah zaprejo, sreča lady Cornelio Locke, Angležinjo, ki se hoče maščevati moškemu, za katerega verjame, da je kriv za smrt njenega otroka.

Krajinski park Beka in Naravni rezervat Dolina Glinščice (Premiera): TV SLO 1 ob 17.15

Naravni parki Slovenije. Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

Krajinski park Beka in Naravni rezervat Dolina Glinščice. Foto TVS

Krajinski park Beka na robu Krasa, ustanovljen že leta 1992, je na majhnem flišnem območju sredi krasa izdolbena globoka deber reke Glinščice, skoraj nedotaknjena krajina, polna skritih naravnih lepot. Vode s flišnih tal odtekajo proti Tržaškemu zalivu prek slapišč in slapov, na stiku z apnencem pa poniknejo v brezna in jame pod vasema Beko in Ocizlo. Nad njimi še vedno valovijo travniki, ki so pravi botanični biser. Krajinski park Beka se nadaljuje z geološko povsem drugačno dolino v Italiji, apneniško sotesko Val Rosandra – dolina Glinščice.