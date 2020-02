TV namigi: Vrnitev čudežne varuške, Ona in Prihod

Četrtek, 13. februarja

Nanny McPhee: Vrnitev čudežne varuške: Planet TV ob 20.00

Ona: Kino ob 20.00

Emergence - Prihod Foto Fox

V nadaljevanju zgodbe o Nanny McPhee se vrne oskarjevka Emma Thompson v vlogi čarodejske varuške, ki se prikaže tedaj, ko »jo kdo najbolj potrebuje in si je najmanj želi«.Tokrat se pojavi na vratih kmetije zaposlene mlade matere Isabel Green in ugotovi, da so njeni otroci v divjem sporu z razvajenima sorodnikoma iz mesta. S pomočjo letečih motociklov, oživljenega kipa, po drevesu plezajočega prašička in slona, ki se pojavlja na najbolj nenavadnih krajih, Nanny McPhee uči otroke o pomembnih življenjskih lekcijah. Očarljiva družinska zabava.V Los Angelesu bližnje prihodnosti zgodba spremlja vase zaprtega pisatelja Theodora, ki za plačilo piše ganljiva, sočutna pisma za svoje naročnike. Strtega srca po koncu dolgoletne ljubezenske zveze začne nenavaden odnos z naprednim računalniškim operacijskim sistemom z zapeljivim ženskim glasom po imenu Samantha.Spike Jonze s pomočjo odlične igralske zasedbe vzpostavi izredno prepričljiv svet prihodnosti in zanimiva vprašanja o razvoju človeštva, poleg tega pa ta milje izkoristi za razmišljanje o ljubezni.V ospredju serije je policistka Jo Evans. V noči, ko se zgodi skrivnostna letalska nesreča, Jo blizu kraja nesreče najde deklico, ki se ne spomni, kaj se ji je zgodilo. Želi jo zaščititi, zato jo odpelje domov, a med preiskovanjem dekličine identitete Jo odkrije spletko, kakršne ni pričakovala.V seriji, ki nekoliko spominja na Skrivnostni otok ali Fargo, je odlična Allison Tolman v glavni vlogi še dodaten razlog, da Prihod ne postane še ena misteriozna zmešnjava.