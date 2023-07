TV namigi: Vrnitev iz raja, Nevidno življenje Evridike, Krt in Mrak

Sobota, 15. julija

Vrnitev iz raja (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Beyond Paradise. VB, 2023. 1/6. Režija: Sandy Johnson. Igrajo: Kris Marshall, Sally Bretton, Zahra Ahmadi, Dylan Llewellyn, Felicity Montagu. TV-serija. 60 min.

Dogajanje lahkotnejše kriminalne serije je postavljeno v namišljeno britansko obalno mestece Shipton Abbott, ki naj bi bilo na jugu okrožja Devon.

Detektiv Humphrey Goodman se namerava z zaročenko Martho ustaliti in predvsem uživati v mirnejšem življenju v njenem rojstnem mestu. Martha išče svojo poslovno priložnost v gostinstvu, Humphrey pa prevzame delo detektiva pri lokalni policiji. A tudi tu, v idiličnem in navidezno mirnem okolju, mu dela ne zmanjka, skrbi pa mu povzroča tudi Marthin bivši zaročenec.

Nevidno življenje Evridike: TV SLO 1 ob 21.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

A vida invisivel. Braz./Nem., 2019. Režija: Karim Aïnouz. Igrajo: Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão, António Fonseca, Hugo Cruz. Drama. 140 min.

Nevidno življenje Evridike. Foto TVS

Melodrama o nezlomljivi vezi med sestrama je prejela nagrado za najboljši film v sklopu Posebni pogled festivala v Cannesu.

Rio de Janeiro, leto 1950. Osemnajstletna Evridika in dvajsetletna Guida sta zelo različni, a nerazdružljivi sestri. Živita pri nazadnjaških starših, v zelo tradicionalnem okolju, in sanjarita o drugačnem življenju: Evridika bi rada na Dunaju študirala klavir, Guida pa išče ljubezen in se pusti omrežiti grškemu mornarju. Ko zanosi, oče v jezi prekine vse stike med sestrama. To je začetek dolge ločitve žensk, ki nikoli ne izgubita upanja, da se bosta spet našli.

Krt: TV SLO 2 ob 20.00

El agente topo. Koprod, 2020. Režija: Maite Alberdi. Nastopata: Sergio Chamy, Rómulo Aitken. Dok. film. 84 min.

Film se začne kot nastavek za preiskovalni dokumentarec, tako rekoč vohunko. Zasebni detektiv najame ostarelega vdovca, da se za več mesecev preseli v dom za ostarele, kjer naj bi ugotovil, ali osebje dobro ravna z eno od stanovalk. Učenje tehnologije poskrbi za nekaj pričakovanega humorja, nato pa je čas za misijo in Sergio se dela loti zelo zavzeto.

Kmalu postane jasno, da je tudi vodstvo doma del »igre« in da bistvo dokumentarnega filma ni v iskanju nečednosti v sistemu, temveč v iskrenem prikazu življenja, in čeprav so krivci za tegobe povsem drugje, jih Sergio vseeno razkrije. Film je bil nominiran za oskarja za dokumentarni film.

Mrak (Premeira): Pop TV ob 0.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mrak/Darkling. Koprod., 2021. Režija: Dušan Milić. Igrajo: Miona Ilov, Danica Ćurčić, Slavko Štimac, Nikola Rakočević, Nikola-Kole Angelovski. Groz. 125 min.

Mrak. Foto Pop TV

Film Mrak, ki temelji na resnični zgodbi in je bil srbski kandidat za oskarja za tujejezični film (a se ni uvrstil med peterico nominirancev), spremlja življenje deklice iz Kosova, ki živi v strahu in negotovosti.

Po vojni na Kosovem družina živi pod zaščito Natovih vojaških enot, ki le podnevi branijo prebivalstvo. V hiši, obdani s temnim gozdom, živi deklica Milica z mamo in dedkom. Ko pade noč, se družina zabarikadira v hiši, prestrašena zaradi groze, ki prihaja iz gozda ...