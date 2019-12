TV namigi: Vse, kar ste želeli vedeti o seksu, Maverick in Italijanska avantura

Petek, 6. decembra





Vse, kar ste želeli vedeti o seksu: TVS 1 ob 23.10

Maverick: Kanal A ob 20.00

Maverick Foto Pro Plus

Italijanska avantura: Kino ob 22.00

And While We Were Here - Italijanska avantura Foto Pro Plus

Woody Allen v enem svojih prvih filmov v sedmih filmskih vinjetah odgovarja na sedem vprašanj o seksu. Kaj je seks? Ali ljubezenski napoj deluje? Kaj je sodomija? Zakaj imajo nekatere ženske težave pri doživljanju orgazma? Ali so transvestiti homoseksualci? Kaj je cilj spolnih perverznežev? Ali so izidi raziskav o spolnosti točni? Kaj se dogaja v glavi mladega spermija?Film, ki zveni bolj obsceno, kot je v resnici videti, prinaša zgodbe, ki so še danes zelo smešne, in druge, ki so se precej slabše postarale.Bret Maverick je ambiciozen igralec pokra, ki bi rad na bližajočem se turnirju dokazal, da je najboljši, in seveda pobral čim več denarja. Na poti tja se mu pridružita čedna Annabelle Bransford, ki ima podoben cilj, in šerif Cooper, ki bo na turnirju poskrbel za varnost. Toda v enačbo se vmešajo tudi Maverickovi nasprotniki.Romantični pustolovščini v okolju ameriškega divjega zahoda skozi vse zaplete ne zmanjka šarma. V nasprotju z njenimi predhodniki, ki so kazali resnost iger na srečo, iskalcev zlata in mladeničev s pištolami, Maverick stavi na šarm in veselje do življenja glavnega junaka, ki si z malo dela, a velikimi načrti gradi dobro življenje.Med slikovitimi griči in tlakovanimi ulicami amalfijske obale Jane išče nekaj več v svojem življenju. Jane ljubi svojega moža, tišina med njima pa je vedno globlja. Njeno delo, pisanje babičinih spominov, jo potopi v mirno lepoto mesta, njegovih otokov in nazadnje v romantični objem mlajšega moškega. Jane se mora odločiti, kam jo bodo odpeljale njene strasti in kdo si res želi biti.Film o ženski, ujeti med dvema svetovoma, se trudi posnemati slavnega Rossellinija, a mu do tam žal zmanjka globine.