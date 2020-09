TV namigi: Vsi proti vsem, Lebdenje in Pozabi Saro

Sreda, 30. septembra





Film se dogaja v izmišljenem majhnem slovenskem mestu Rovte. Glavni lik je dolgoletni župan Franta, ki je vajen, da vsi, celo njegova lastna žena, plešejo, kakor on žvižga, in da se vsi morebitni škandali kar se da hitro pometejo pod preprogo. A Franta zdaj izgublja volitve in vprašanje je, kako daleč je pripravljen iti, da bi obdržal svoj položaj.»Slovenska tranzicija nam je pokazala, kako sta demokracija in politika postala sinonima za korupcijo. V filmu sem nastavil ogledalo svetu, v katerem danes živim,« je izjavil režiser Košak.Film pripoveduje zgodbo o prvi slovenski koreografki Rut Vavpotič. Rodila se je 2. marca 1908 v Idriji učiteljici baleta Marženi Pešan, ki je bila češkega rodu in akademskemu slikarju in scenografu Ivanu Vavpotiču. Po končanem šolanju je delala z različnimi svetovno znanimi koreografi: z Michaelom Fokinom, Kurtom Joosom in Bronislavo Nižinsko, plesala je s pomembnimi solisti in sodelovala v odmevnih baletnih ansamblih.Rut sta v filmu upodobili balerina Ana Klašnja in igralka Aleksandra Balmazovič, njenega očeta Ivana Vavpotiča pa Brane Grubar. Sodelujejo tudi strokovnjaki Milček Komelj, Danica Dolinar, Tea Rogelj, Štefan Vevar in Benjamin Virc ter Rutina prijateljica Živa Ogrin.Peter Bretter, glasbenik, ki je bil skoraj šest let srečen s svojim dekletom, televizijsko zvezdnico Saro Marshall, ji držal torbico in se umikal iz kadra, ko so jo obletavali fotografi, jo spremljal na rdeči preprogi in za njeno televizijsko serijo pisal glasbo, iznenada izve, da je zveze konec.Sarah ga pusti. Brez opozorila. Peter niti slutil ni, da je kaj narobe. Da bo šok še večji, mu Sarah pove, da ima drugega.