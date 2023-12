TV namigi: Wham za filmsko podlago, mornar Martin in Pahor s Tino Maze

Sobota, 23. decembra

Zadnji božič (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Last Christmas. VB, 2019. Režija: Paul Feig. Igrajo: Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh, Emma Thompson. Rom. kom. 135 min.

Romanca vključuje glasbo Georgea Michaela in dua Wham, med drugim tudi praznično klasiko, po kateri je film dobil naslov.

Kate je prodajalka v trgovini z božičnimi okraski in sovraži svojo službo, saj mora biti oblečena v palčico in zvončkljati s škornji. Tudi sicer ji prav nič ne gre po maslu. Ko v njeno življenje vstopi Tom, se ji življenje obrne na glavo in zdi se preveč dober, da bi bil resničen. In ko se London pripravlja na enega najčudovitejših praznikov v letu – božič, se zdi, da jima bližina ni usojena. A včasih je treba pustiti, da sneg pade, kamor lahko, ter prisluhniti srcu … in treba je imeti upanje.

Martin Eden (Premiera): TV SLO 1 ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Martin Eden. Koprod., 2019. Režija: Pietro Marcello. Igrajo: Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco. Drama. 130 min.

Martin Eden. Foto TVS

Zgodovinska romantična drama je posneta po istoimenskem avtobiografskem romanu Jacka Londona in pripoveduje o mornarju, ki se s pisateljevanjem povzpne po družbeni lestvici.

Mornar Martin Eden nekega dne iz pretepa v pristanišču reši Artura, mladeniča iz družine premožnih industrialcev. Arturo Martina v znamenje hvaležnosti povabi k sebi domov, kjer mornar spozna mladeničevo sestro Eleno in se vanjo zaljubi. Razgledano in omikano dekle Martinu simbolizira družbeni položaj, h kateremu teži tudi sam, zato sklene uresničiti svoje sanje in postati pisatelj. Toda kmalu se pod vplivom starejšega intelektualca Russa Brissendena začne gibati v socialističnih krogih, to pa močno razburi njegovo izbranko.

Podkast navdiha z Borutom Pahorjem (Premiera): Planet TV ob 18.20

Slo., 2023. Pog. odd. 65 min.

Tina Maze. Foto Uroš Hočevar

Nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor se je preizkusil v vlogi voditelja podkasta, v katerem gosti znane in uspešne Slovence. Povedal je, da si želi, da bi bili njegovi podkasti izmenjava mnenj in ne njegovo izpraševanje, in tudi, da ni gosta, ki ga ne bi gostil, nasprotno, z veseljem bi sedel z nekom, s katerim se vzajemno odbijata.

Gostja nekdanjega predsednika je bila tudi naša nekdanja zelo uspešna smučarka Tina Maze. Tina je Borutu Pahorju odprla svojo dušo: iskreno je spregovorila o najlepših in najtežjih trenutkih kariere, družini in o tem, kaj jo žene danes.