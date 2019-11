TV namigi: Whitney, Parkland in Bogovi Molenbeeka

Nedelja, 24. novembra

Whitney: Smem biti, kar sem?: TVS 2 ob 20.55

Parkland: Kanal A ob 20.00

Bogovi Molenbeeka: TVS 1 ob 22.15

Smem biti, kar sem? To je bila pogosta misel slovite pevke Whitney Houston. Tak je tudi naslov dokumentarne pripovedi o njenem izjemnem glasu, uspešni karieri in številnih padcih, tudi o boju z odvisnostjo. Vse to je zaznamovalo življenje te prezgodaj preminule glasbenice.Dokumentarni film v ospredje postavlja tudi pevkine odnose z bližnjimi: z ambiciozno materjo, sicer odlično interpretko gospela, z osebno asistentko, ki je bila morda več kot le to, in možem, razvpitim raperjem Bobbyjem Brownom.Resnična zgodba o ljudeh iz zakulisja kaotičnih dogodkov z dne 22. novembra 1963, ko je bil v Dallasu umorjen ameriški predsednik John K. Kennedy.Enega najbolj karizmatičnih in priljubljenih voditeljev v zgodovini ZDA, je sredi predvolilne kampanje v Dallasu ustrelil Lee Harvey Oswald, medtem ko se je v predsedniškem avtomobilu peljal čez Dealey Plazo v družbi prve dame Jacqueline ter teksaškega guvernerja Johna Connallyja in njegove žene. Kennedyja so pol ure po streljanju na tamkajšnji urgenci razglasili za mrtvega, njegova smrt pa je še vedno ovita v tančico skrivnosti.Okrožje Molenbeek-Saint-Jean v Bruslju velja za leglo džihadizma. Dokumentarni film, posnet z gledišča otroka, skuša prikazati tudi drugačno plat okrožja.Molenbeek je dom 6-letnega Aatosa in njegovih prijateljev. Skupaj spoznavajo bližnji gozd, rajajo po dvorišču in si na zabavah voščijo v različnih jezikih, ko se z razstrelitvijo bombe oglasi brutalnost odraslega sveta. Otroci v takem vzdušju na izjemen način iščejo smisel – Aatos raziskuje božanstva iz finskih legend in starogrške mitologije, o Alahu debatira z Aminom, njuna prijateljica Flo pa je prepričana, da je tisti, ki veruje, malo trčen.