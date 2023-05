TV namigi: Yesterday, Veliki zeleni zid in Imitacija življenja

Petek, 12. maja

Yesterday (Premiera): Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Koprod., 2019. Režija: Danny Boyle. Igrajo: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino, Ellise Chappell, Meera Syal. Rom. kom. 135 min.

Strastnega, a neuspešnega glasbenika Jacka Malika med nenadnim globalnim izpadom elektrike zadane avtobus. Ko se zbudi, ugotovi, da je edini ki se spomni legendarnih Beatlov. To izkoristi in z njihovimi pesmimi postane uspešen. Pod svoje okrilje ga vzame celo Ed Sheeran. Jack pa v opoju uspeha izgubi svojo najboljšo prijateljico iz otroštva, ki je od nekdaj verjela v njegov talent.

Scenarij je napisal Richard Curtis in tudi Yesterday vsebuje številne njegove standardne romantično-komične pristope, ki navdušujejo že od Pravzaprav ljubezen. Ista je tudi končna ugotovitev, ki si jo je morda izposodil od Beatlov (čeprav tudi oni niso bili povsem izvirni): Vse, kar potrebuješ, je ljubezen.

Veliki zeleni zid: TV SLO 2 ob 20.00

The Great Green Wall. VB, 2019. Režija: Jared P. Scott. Dok. film. 90 min.

Veliki zeleni zid. Foto TVS

Film sledi nastanku novega svetovnega čuda, ki ponekod v Afriki že močno spreminja življenje na bolje. Že približno desetletje ljudje ob južnem robu saharske puščave sadijo drevesa. Cilj bodo dosegli, ko bodo ozelenili 8 tisoč kilometrov širok pas med vzhodom in zahodom Afrike.

Kjer je pesek zamenjalo zeleno rastje, je lakote znatno manj, množijo se možnosti zaposlitve, na nekoč v vseh pogledih degradirana področja se vrača življenje. A do dokončanja zasaditve zelenega pasu je še zelo dolga pot; na novo je do zdaj oživelo približno 15 odstotkov ozemlja.

Na pot skozi Senegal, Mali, Nigerijo, Niger in Etiopijo gledalce popelje priznana malijska glasbenica in aktivistka Inna Modja.

Imitacija življenja: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Imitation of Life. ZDA, 1959. Režija: Douglas Sirk. Igrajo: Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee, Susan Kohner, Robert Alda. Drama. 130 min.

Imitacija življenja. Foto TVS

Glamurozna melodrama se loteva rasnega problema v Ameriki ob koncu petdesetih let, a ne ponuja lahkih odgovorov.

Ambiciozna Lora Meredith želi postati igralka, hkrati pa ima veliko dela z vzgojo hčerke Susie. Za pomoč v svoj dom sprejme obubožano temnopolto vdovo Annie Johnson, ki ima prav tako hčer, Sarah Jane. Ženski se spoprijateljita, njuni deklici prav tako. A na njihove odnose vplivajo rasne in razredne napetosti.

Življenja Afroameričanov ob koncu petdesetih let še vedno kroji rasna segregacija. Sarah Jane zanika svoje afroameriške korenine in se v šoli pretvarja, da je belka, saj imajo belski otroci po njenih opažanjih več možnosti za uspeh. Ko otroka odrasteta, Sarah Jane zbeži od doma in zataji svoje poreklo, tudi matere noče več videti. Susie in Lora pa se zaljubita v istega moškega.