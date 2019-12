TV namigi: Z ljubeznijo, Vincent, Nadia Comaneci in Tednik

Ponedeljek, 16. decembra



Z ljubeznijo, Vincent: TVS 2 ob 20.55



Nadia Comaneci – telovadka in diktator: TVS 2 ob 22.30

tvspored-service Nadia Comaneci: The Gymnast And The Dictator - Nadia Comaneci - telovadka in diktator Foto Tvs





Tednik: TVS 1 ob 20.00

Tednik Foto Shutterstock

Film Z ljubezijo, Vincent: Van Goghova skrivnost pomeni izjemno gledalsko izkušnjo, saj je v celoti sestavljen iz oljnih slik, bilo jih je kar 65.000, 125 umetnikov pa je ustvarjalo film kar šest let.Prikazuje umetnikovo izjemno življenjsko zgodbo, njegovo nesrečno življenje in skrivnostno smrt. Vse to se odkriva gledalcu v intervjujih z liki, ki so bili Van Goghu blizu, in rekonstrukcijo dogodkov, ki naj bi pripeljali do njegove smrti.Slovita romunska telovadka se je med športne legende zapisala na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu, ko je komaj 14-letna za brezhibno opravljeno vajo na dvovišinski bradlji prva v zgodovini na telovadnem olimpijskem tekmovanju dosegla najvišjo oceno, 10.Oddaja razkriva njeno življenje v obubožani Romuniji, odnos s kontroverznim trenerjem Bélo Károlyijem ter prebeg prek Madžarske v ZDA.Temnopolti uslužbenec kanadskega ministrstva za obrambo je v Sloveniji doživel neprijetno izkušnjo z varnostno službo v trgovini. Je šlo za rasno diskriminacijo in koliko je še takih primerov?Kako je mogoče, da eno izmed zavetišč za živali od občin dobi na deset tisoče evrov, v zavetišču pa je trenutno le ena žival? Bo inšpekcija po številnih prijavah vendarle ukrepala?Ste v zadnjem času iskali čevljarja pa ga niste našli? Nekateri poklici so že zdavnaj izginili, številnim grozi taka usoda. Obiskali smo nekaj mojstrov različnih obrti, ki še vztrajajo.