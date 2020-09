TV namigi: Za vedno tu, Moški ne jočejo in Preživetje v divjini

Torek, 8. septembra

Za vedno tu, Slovenci od Krasa do morja: TV SLO 1 ob 20.00

Preživetje v divjini: Planet TV ob 21.00

Film predstavlja kraje ob obali Tržaškega zaliva, kjer že od nekdaj sobivajo Slovenci in Italijani. Ob prikazu zgodovine in sedanjosti sprašuje, kako tržaški Slovenci ohranjajo narodno samobitnost in od kod črpajo moč za negovanje slovenske besede in kulture.Poleg ribiškega muzeja v Križu in Kraške hiše v Repnu je v oddaji predstavljen tudi muzej v Škednju, posvečen krušaricam. Na poti ob obali Tržaškega zaliva od Štivana do Škednja spoznamo zadnjega slovenskega ribiča iz Repna Aleša Grilanca. Marko Tavčar opiše življenje in položaj Slovencev v Devinu in Štivanu. Tradicijo ribištva, ki je značilna samo za Slovence v teh krajih, predstavijo Franco Cossutta, Bruno Volpi Lisjak in Ladi Gruden. Člana društva Prosekar Alessio Štoka in Miloš Škabar sta med vinarji, ki se lotevajo novih izzivov, Boris Pangerc pa razkaže svoj oljčnik ...V odmaknjenem gorskem hotelu se dve desetletji po koncu jugoslovanskih vojn na terapevtski delavnici zberejo veterani različnih narodnosti, da bi se spopadli s svojimi travmami. A v naelektrenem ozračju lahko vsaka nepremišljena beseda znova sproži konflikt.Režiser se je prijavil na takšno delavnico, hotel je posneti kratek dokumentarec, a na koncu je nastal film. »Mislil sem, da sem osebne izkušnje iz vojne že davno pustil za sabo, da je to poglavje mojega življenja zaprto. A delavnica me je popolnoma prevzela. Sedel sem z ljudmi, ki so dobesedno streljali drug na drugega. Oziroma, če sem bolj natančen, streljali smo drug na drugega,« je dejal. In tako je nastal film, ki ponudi iskren vpogled v celjenje vojnih ran.Z drugo sezono se vrača mojster preživetja v divjini Branet T. Červek, ki se iz hladnih slovenskih gozdov tokrat podaja v čaka povsem drugačno okolje. Če so v prvi sezoni največjo težavo za tekmovalce pomenile nizke temperature in premočenost, bodo v drugi sezoni razmere povsem drugačne.Na otokih, obdanih z le nizkim rastlinjem, jih čakajo žgoče sonce, visoke temperature, pomanjkanje pitne vode, veter in majhne, a nevarne živali. Tekmovalci bodo morali tudi tokrat izpolniti izzive, ki jih je zanje pripravil Brane ter preizkusiti meje svoje vzdržljivosti in v surovem okolju preživeti en dan in eno noč.