FOTO:TV namigi: Zadnje dejanje, Zaveznika, Rocketman in Oskarji

Nedelja, 9. februarja

Zadnje dejanje: TVS 1 ob 15.25



Zaveznika: POP TV ob 20.00

Allied - Zaveznika Foto Pro Plus





Rocketman: HBO ob 20.00





Oskarji 2020: HTV 1, ORF 1, PRO 7 ob 2.00

Oskarji Foto Reuters

Upokojena legenda odrskih desk sir Michael Gifford je na smrt bolan in tako nemogoč, da je z doma pregnal že veliko negovalcev. Nekega dne njegova zaskrbljena hči zaposli novinko, ki se je želi sir Michael na vsak način znebiti. Toda Dorottya, mlada igralka madžarskega porekla, se mu postopoma prikupi s svojo nabritostjo in vztrajnostjo. Potem ko mu razkrije, da želi igrati Shakespeara, se sir Michael po dolgem času še sam zagreje za nastopanje v gledališču, drug drugemu pa postaneta sogovornika in zaveznika.Predvidljivo zgodbo preseže vrhunska igra obeh protagonistov, posebej škotske legende, Briana Coxa.Leta 1942 se v Casablanci srečata kanadski vohun Max in privlačna francoska upornica Marianne, ki se za sovražnikovo črto pripravljata na nevarno zavezniško misijo. Da bi izvedla drzen atentat, skleneta lažen zakon, ki pa hitro preraste v resnično ljubezen. Ob vnovičnem snidenju v Londonu njuno zvezo ogrožajo tako številni pritiski zaradi vojne in vohunske spletke kot tudi zamolčane skrivnosti iz njune preteklosti.Zgodba o nevarnem vohunskem svetu zarot, prevar in ljubezni žal ni tako epska, kot bi si želela.Biografska zgodba o angleškem glasbeniku Eltonu Johnu (Taron Egerton) zajame njegove začetke: od nadarjenega sramežljivega pianista na londonski Kraljevi glasbeni akademiji, do statusa svetovno znanega superzvezdnika.Gre za neolepšano rock 'n' roll glasbeno fantazijo o težavnem življenju odkrito homoseksualnega glasbenika.Prireditev drugo leto zapored ne bo imela gostitelja, med podeljevalci pa bodo med drugim Timothée Chalamet, Olivia Colman, Penélope Cruz, Will Ferrell, Gal Gadot, Salma Hayek, Diane Keaton, Keanu Reeves, Sigourney Weaver in Brie Larson.Med filmi ima največ nominacij, kar 11, Joker, z desetimi sledijo 1917, Bilo je nekoč … v Hollywoodu in The Irishman, po šest pa jih imajo Čas deklištva, Jojo Rabbit, Marriage Story in Parazit.Oskarje pa bodo napeto gledali tudi v Makedoniji, njihova Medena dežela je nominirana za najboljši dokumentarec in mednarodni film.