TV namigi: zadnji boj Rogliča in Pogačarja, Margot Robbie & jajčni sendvič ...

Sobota, 7. oktobra

Dirka po Lombardiji: Eurosport 2 ob 10.15

Kolesarstvo (M). Prenos. 385 min.

Dirka po Lombardiji, ki spada med pet prestižnih enodnevnih klasik, bo pomenila sklep kolesarske sezone, a hkrati tudi enega vrhuncev. Dirko je zadnji dve leti osvojil Tadej Pogačar, ki bo dvema zmagama poskusil dodati še tretjo. To mu bodo skušali preprečiti mnogi drugi kolesarji, med drugim tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel. Roglič bo tokrat zadnjič tekmoval v dresu Jumbo Visme, saj se naslednje leto seli k ekipi Bora Hansgrohe. Tudi za Remca ni čisto gotovo, da bo prihodnje leto še nosil dres ekipe Soudal QuickStep, saj se govori, da naj b se ekipa združila z Jumbo Vismo.

Trasa Dirke po Lombardiji je vsako leto malo drugačna, tokrat pa bo skoraj enaka tisti predlani, ki jo je dobil Pogačar. Začela se b v Comu in končala v Bergamu. Še ena posebnost dirke je, da bo na njej zadnjič tekmoval Francoz Thibaut Pinot, ki je bil leta 2018 tudi zmagovalec.

Od drugih športnih dogodkov opozarjamo še na poletno veliko nagrado v smučarskih skokih. Dekleta bodo nastopila ob 12.45, fantje pa ob 16.00. Prenos bo na TV SLO 2.

Ptice roparice (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Birds of Prey. ZDA, 2020. Režija: Cathy Yan. Igrajo: Margot Robbie, Rosie Perez, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor. Akc. film. 135 min.

Ptice roparice je nadaljevanje Odreda odpisanih in v vlogi Harley Quinn se vrača Margot Robbie.

Zgodba se odvija okoli skupine superjunakinj in negativk DC vesolja. Harley Quinn je po razhodu z Jokerjem samska in svobodna. Ko vladar kriminala Roman Sionis in njegova desna roka Zsaz začneta povzročati kaos po mestu Gotham, Harley združi moči z Black Canary, Huntress in Renee Montoyo. Ko zlobca za svojo tarčo vzameta mladenko po imenu Cass, so neustrašna dekleta odločena, da rešila Cass in zavladala mestu.

In kaj je s sendvičem iz naslova? Za to bo pa treba pogledati film ...

Kako postati dobra žena (Premiera): TV SLO 2 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

La bonne épouse. Fr., 2020. Režija: Martin Provost. Igrajo: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand. Kom. 110 min.

Kako postati dobra žena. Foto TVS

Živahna in barvita komedija z Juliette Binoche v glavni vlogi, postavljena v šolo za gospodinje na predvečer seksualne revolucije, se z ironijo in razposajenim humorjem loteva tem ženske emancipacije in spolne enakopravnosti.

​Skrb za dom in stoično izpolnjevanje zakonskih dolžnosti so spretnosti, ki jih v svoji šoli za gospodinje vneto poučuje Paulette Van Der Beck. A ko nepričakovano ovdovi in ugotovi, da jo je mož pustil na robu bankrota, se njena prepričanja močno zamajejo. Jo bega vrnitev njene prve ljubezni? Ali pa je kriv revolucionarni duh maja ’68? Kaj pa če je dobra žena končno postala svobodna ženska?

O naključju in domišljiji (Premiera): TV SLO 1 ob 23.15

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Guzen To Sozo. Jap., 2021. Režija: Ryûsuke Hamaguchi. Igrajo: Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri, Kiyohiko Shibukawa. Drama. 125 min.

O naključju in domišljiji. Foto TVS

Izjemna študija človeških značajev in manipulacije, postavljena v dialoški okvir, s prepričljivimi ženskimi igralskimi stvaritvami je bila leta 2021 v Berlinu nagrajena s srebrnim medvedom.

Triptih sestavljajo tri med seboj nepovezane zgode. V prvi usodno privlačna in manipulativna Meiko spozna, da se je njena najboljša prijateljica začela sestajati z njenim nekdanjim fantom. Zato ga spet obišče in začne mešati štrene.

V drugi zgodbi študentka Nao, ki jo k temu nagovori maščevalen ljubimec, nastavi zapeljivo past svojemu univerzitetnemu profesorju. Vendar se celotna zgodba obrne čisto na glavo.

V tretji zgodbi Nacuko po dolgem času naleti na žensko, v kateri prepozna svojo mladostno simpatijo. Le da to ni ona! Ženska je vseeno pripravljena odigrati vlogo, da lahko Nacuko izpove svojo bolečino.