TV namigi: Zadnji portret, Afganistanska vojna 1979 in Tednik

Leta 1964 je ameriški pisatelj in ljubitelj umetnosti James Lord pripotoval v Pariz, kjer ga je priznani umetnik Alberto Giacometti prosil, naj si vzame čas in mu pozira za portret. In tako se je začel proces umetniškega ustvarjanja, ki je bil čudovit, a hkrati poln frustracij.Igralec Stanely Tucci si je za režijo svojega petega celovečerca izbral zgodbo švicarskega kiparja in slikarja Alberta Giacomettija, čigar skulpture uvrščajo med najpomembnejša dela modernizma. Film osvetli proces Giacomettijevega umetniškega ustvarjanja, hkrati je portret Jamesa Lorda – zelo različnih posameznikov, ki ju povezuje ljubezen do umetnosti.Sedemindvajsetega decembra lani je minilo štirideset let, odkar so sovjetske čete vstopile v Afganistan. Zahod to dejanje imenuje kot sovjetsko invazijo, Rusi pa so jo imenovali omejena operacija.Ta »omejena operacija« je trajala kar deset let in pomeni eno od prelomnic v 20. stoletju, saj je prispevala k propadu Sovjetske zveze in Osami bin Ladnu in talibanom omogočila preboj do moči. Odločilno je zarezala med zahodni in muslimanski svet, zaznamovala razmerja v svetovni politiki, njene posledice pa so očitne še danes.V enem od domov za starejše je v enem letu kar 28 zaposlenih dalo odpoved. Za Tednik so spregovorili o šikaniranju in slabih delovnih pogojih pa tudi o slabi hrani, ki jo dobivajo stanovalci. Je odgovoren novi direktor?Bodo Belokranjci ostali brez gimnazije? Letos je le 15 dijakov v 1. letniku. Nekateri dijaki, starši in profesorji govorijo o strahovladi in kažejo na vodstvo šole. Kako odgovarja ravnateljica?Ali je gluten res tako škodljiv, kot nas prepričujejo nekateri zvezdniki? Kaj to sploh je in kje vse ga najdemo? In kaj o tej modni muhi pravijo bolniki s celiakijo, ki jih res ogroža vsaka sled glutena?