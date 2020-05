TV namigi: Zadnji tango v Halifaxu, Spletična in Okužba

Torek, 12. maja



Zadnji tango v Halifaxu: TVS 1 ob 20.00



Spletična: TVS 2 ob 22.00

Spletična. Foto Tvs





Okužba: TVS 2 ob 20.00

Okužba. Foto Tvs

Nove dogodivščine priljubljenih junakov iz Halifaxa, upokojenih zaljubljencev Celie in Alana ter njunih družinskih članov.Alan si vtepe v glavo, da se bo prijavil za delo blagajnika v supermarketu. Ne odvrne ga niti to, da bi se moral v službo voziti z avtobusom, saj mu Celia noče prepustiti avta. Medtem ko oddaja obrazec po spletu, se mu po e-pošti oglasi brat Ted z Nove Zelandije. Na vrat na nos prihaja v Anglijo in bi rad stanoval pri Alanu in Celii, razlogov za obisk pa noče izdati. Celia zvleče Alana kupovat nove zavese za sobe za goste in v trgovini se pošteno spreta …Čutna, vizualno razkošna ljubezenska zgodba in nepričakovanih obratov poln triler korejskega mojstra, znanega po filmu Stari.Koreja, trideseta leta minulega stoletja, obdobje japonske okupacije. Lepa japonska dedinja Hideko živi v podeželskem dvorcu v primežu svojega izprijenega strica. K hiši pride nova služkinja, Korejka Sookee, ki je vse kaj drugega kot to, za kar se izdaja.Sookee je prevarantka v službi sleparja, ki se nameni Hideko zmamiti v poroko, nato pa jo oropati in zapreti v norišnico. Toda med Sookee in Hideko preskoči iskrica, ki zgodbo zaplete v tesen vozel spletk, neslutenih prevar in osebnih izdaj.BBC se je leta 2018 lotil izjemnega družbenega poskusa. Razvil telefonsko aplikacijo ter s pomočjo skoraj 30.000 prostovoljcev, ki so jim zaupali osebne podatke in podatke o 24-urnem gibanju ter srečevanju z drugimi ljudmi, tudi matematični model o zelo verjetni in žal precej smrtonosni širitvi potencialne nove virusne epidemije.Oddaja med drugim ponuja vpogled v zgodovino svetovnih pandemij ter poudari ključen pomen razvoja cepiv in prepoznave t. i. družbenih in bioloških superprenašalcev okužbe.