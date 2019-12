TV namigi: Zadnji večer s Klemnom Slakonjo in Silvestrski pozdrav

Torek, 31. decembra



Zadnji večer s Klemnom Slakonjo: TVS 1 ob 20.00



Silvestrski pozdrav: TVS 1 ob 21.30

Silvestrski pozdrav Foto Tvs

Igralec, pevec, imitator, komik in voditelj Klemen Slakonja je za zadnji večer v letu pripravil za nogometno tekmo uspešnic, priredb, imitacij in parodij. Spremljala ga bosta oba hišna orkestra, Big band in Simfonični orkester RTVS, z dirigentom Patrikom Greblom.V oddaji bodo nastopili čelist Luka Šulić, zasedba Perpetuum Jazzile in tenorist Janez Lotrič. Reperski trio Zlatko, Nipke in Challe Salle bodo diplomirali iz življenjskih lekcij, svoje mišice bo pokazala Senidah, Zala in Gašper bosta prvič uradno nastopila brez belih pulijev, Raiven bo oblekla narodno nošo, Nina Pušlar pa se bo prelevila v nedolžno decembrsko snežinko. Kakšen je bil svet v letu 2019, bo razložil svetovni popotnik Tadej Toš ...Nastopili bodo: Modrijani, Alfi Nipič, Helena Blagne, Dejan Vunjak, Ansambel Franca Miheliča, Nemir, Poskočni muzikanti, Manca Špik, Štirje kovači, Saška Lendero, Čuki, Nika Zorjan, Spev, Prifarski muzikanti, Ansambel Saša Avsenika, Kingston, Ansambel Jureta Zajca, Isaac Palma, Tomaž Domicelj, Koncertni ansambel Slakove glasbe, Nuša Derenda, Vili Resnik, Čudežna polja, Ansambel Banovšek in mnogi drugi.Gostitelja silvestrskega večera bosta priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab, za komične vložke pa bosta poskrbela Tilen Artač in Urška Vučak Markež.