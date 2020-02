TV namigi: Zagros, Pogumni in V objemu glasbe in baleta

Sreda, 26. februarja





Zagros: TVS 1 ob 20.05





Pogumni: POP TV ob 22.45

The Brave - Pogumni Foto Pro Plus



V objemu glasbe in baleta na Televiziji Slovenija: TVS 2 ob 20.05

Prizor iz Pastoralne simfonije Foto Arhiv Sng Opera In Balet Ljubljana

Drama prinaša svež vpogled v tradicionalne družbeno-družinske zakonitosti in norme, ki posamezniku onemogočajo svobodno izbiro in ga silijo v nemogoče življenjske položaje.Zagros je preprost, zadovoljen pastir. Poročen je z lepo in napredno Havin, s katero imata ljubko deklico. Havin, ki je mestno dekle, med vaškimi starešinami in moževimi sorodniki ni srečna. Zagros po več dni ostaja na planini s čredo ovac in nekoč, ko je sama, jo Zagrosovi sorodniki napadejo – očitajo ji nezvestobo in ji celo grozijo s smrtjo. Havin pobegne in poišče zavetišče pri kurdskih gverilkah, nato pa s hčerko pobegne v Belgijo ...V nanizanki je v ospredju svet elitnih ameriških vojakov, ki tajno delujejo pod vodstvm stotnika Daltona in okriljem namestnice vodje obveščevalne službe Patricie Campbell. Slednja s sedeža agencije v Washingtonu ob pomoči skupine vrhunskih analitikov upravlja najnaprednejšo nadzorno tehnologijo.V prvi epizodi skupina oseb, povezanih s teroristi, ugrabi ameriško zdravnico. Stotnik Dalton in njegova ekipa morajo takoj ukrepati. Campbellova in analitiki iz obveščevalne službe jih pri tem spretno vodijo z drugega konca sveta. Izkaže se, da bi lahko imelo zdravničino izginotje katastrofalne posledice.Glasba in ples imata v programih Televizije Slovenija posebno mesto in pomen. Do danes je uredništvo, ki je prva desetletja pokrivalo programe vseh glasbenih in plesnih žanrov, ustvarilo bogat arhiv.O različnih obdobjih pričajo Fran Žižek, Dušan Hren, Bača Šramel Justin, Danica Dolinar, Jasna Nemec Novak, Jani Golob, Jože Spacal, Dare Hering, Zoran Lemajić, Andrej Modic, Jan Zakonjšek, Igor Košir, Tatjana Tavčar, Marjan Cimperman, Vida Vilhar, Jure Nemec in Andrej Lupinc.