TV namigi: Zakaj me ne poslušaš, Borec in Pearl Harbor

Sreda, 28. junija

Zakaj me ne poslušaš: TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

On est fait pour s'entendre. Fr., 2021. Režija: Pascal Elbé. Igrajo: Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli, François Berléand, Emmanuelle Devos. Rom. kom. 105 min.

Antoine, petdesetletni profesor zgodovine, nenadoma odkrije, da je njegov sluh opešal. V zbornici se zdi odsoten, kakor da ga zadeve ne zanimajo več. Kolegi mu to očitajo, saj hibo skriva pred vsemi. Zaradi nje postaja vse bolj samotarski in je na dobri poti, da postane čudak.

Temu primerno je njegovo vedenje; v svojem stanovanju glasbo navije do konca in s tem vrže iz tira sosedo Claire, ki po izgubi moža hrepeni po umirjenem življenju. Skupaj s travmatizirano hčerko, ki noče govoriti, sta zapustili dom, poln bolečih spominov, in sedaj sta nastanjeni pri Leni ...

Borec v pripravljenosti: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Embattled. ZDA, 2020. Režija: Nick Sarkisov. Igrajo: Stephen Dorff, Elizabeth Reaser, Donald Faison, Drew Starkey, Darren Mann. Akc. film. 145 min.

Borec v pripravljenosti Foto Pro Plus

Cash Boykins je odrastel ob očetu, ki ga je zlorabljal. Kot odrasel mož je tako tudi sam nesposoben normalnega izražanja čustev. Ko se mu je rodil drugi sin Quinn, ki je imel genetsko okvaro je Cash zapustil svojo družino. Skozi leta je svojo jezo usmeril v ring in si tako zgradil uspešno kariero borca MMA (mešane borilne veščine). Za Quinna (Colin McKenna) je tako skrbel starejši brat Jett, ki je zdaj tudi sam odrasel in se odločit tudi sam pomeriti v ringu. Ne mine dolgo, da se v boju sreča z očetom ...

Pearl Harbor: Svet v ognju: TV SLO 1 ob 23.20

Pearl Harbor, le monde s'embrase. Fr., 2021. 1/2. Režija: David Korn-Brzoza. Dok. miniserija. 50 min.

Pearl Harbor: Svet v ognju Foto Tvspored-service Tv Slo

Sedmega decembra 1941 je japonska vojska z letali in podmornicami brez opozorila napadla ameriško pomorsko oporišče Pearl Harbor na Havajih. ZDA so vstopile v drugo veliko vojno in spopadi so se razširili na ves svet.

Miniserija z izjemnimi arhivskimi posnetki pojasni vpliv, ki ga je imel ta napad na svetovno razmerje sil, in raziskuje, ali je šlo res za velik uspeh Japonske, kakšno je bilo diplomatsko ozadje in ali je bil napad v resnici presenečenje.