TV namigi: Zaposlena ženska, Ugrabljeni in Feri

Sreda, 15. januarja

Zaposlena ženska: TVS 1 ob 20.05



Ugrabljeni: POP TV ob 22.45

tvspored-service Gone - Ugrabljeni Foto Pro Plus



Feri: TVS 2 ob 22.50

Feri Lainšček Foto Janez Kovačič

Orna je mlada Izraelka, poročena in mati treh majhnih otrok. Njen prav tako mladi mož je pred kratkim prevzel restavracijo in se trudi pridobiti krog strank, zato je njegov delovnik poln negotovosti. Zaradi gmotnih težav tudi Orna poišče službo. Ker je delovna, nadarjena in ambiciozna, jo zaposlijo v nepremičninskem podjetju, kjer pridobiva posel za poslom. Šef Benny ceni njeno sposobnost in nagrajuje njeno delo, vendar jo začne nadlegovati in jo spolno napade.Zaposlena ženska je subtilna karakterna študija, ki odlično prikaže problematiko spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.Fosterjevi so na prvi pogled povsem običajna družina, dokler nekega dne FBI ne obkoli njihove hiše in reši Kit »Kick« Lanigan, mlado dekle, ki je bilo ugrabljeno.Petnajst let kasneje se žrtev zloglasnega primera zlorabe pridruži posebni enoti, ki jo vodi agent FBI Frank Novak in se ukvarja z ugrabitvami ter primeri pogrešanih oseb. Prav Frank je bil namreč mož, ki je tistega usodnega dne rešil Kit. Izkušeni agent in pogumno dekle združita moči, da bi izsledila nedolžne žrtve in jih varno pripeljala domov. Njun prvi primer je ugrabitev deklice iz šole ...Dokumentarec je sad sodelovanja med scenaristko Cvetko Bevc, režiserjem Primožem Meškom in direktorjem fotografije Andrejem Lupincem.Film v ospredje postavlja bistvo ustvarjalnosti Ferija Lainščka, ki jo zaznamujejo predanost ljubezni, panonska pokrajina z reko Muro, prijateljstvo z Romi, prepletanje magičnega in realnega sveta ter vztrajno iskanje odgovorov na temeljna bivanjska vprašanja. V filmu so posamezni izseki iz njegovega življenja povezani z ustvarjanjem pesmi o demonih. Kot se sprašuje Feri: Kam šli so demoni in kdo se tam vroče golote dotika?