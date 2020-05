FOTO:TV namigi: Zaton antibiotikov, Skupna od-ločitev, Nisem čarovnica in Izterjevalec

Torek, 5. maja



To je dokumentarna oddaja o prihodnosti medicine. Apokalipsa antibiotikov je na obzorju. Mikrobiologi in zdravniki pojasnjujejo, kaj je šlo narobe in kakšne načrte imajo za prihodnost.Smo v vojni z resnično bistrimi bakterijami. Res je tudi, da smo vse bolj odporni na antibiotike. Morda so eno najpomembnejših zdravil, a res je tudi, da bodo kmalu prenehali delovati. Če zbolimo, moramo le vzeti antibiotik in kmalu bomo zdravi. Če izgubijo moč, pa se bomo vrnili 200 let v preteklost. V 19. stoletju je bila bolnišnica pogosto obsodba na smrt. Moderna medicina se je rodila s penicilinom, a zdaj se doba antibiotikov bliža koncu. V enem samem stoletju so mu bakterije vzele moč.Line in Martin živita na videz srečno družinsko življenje, vendar je na prehodu v srednje življenjsko obdobje med njima ugasnila strast. Starše in najboljša prijatelja povabita na večerjo, na kateri jim povesta, da se bosta ločila, zaradi finančnih težav pa bosta še vsaj eno leto živela pod isto streho in izmenično skrbela za hčerki Tako bosta hčerki en teden živeli zgoraj, naslednji teden pa v kleti ...Njima se zdi skupna od-ločitev idealna, ne pa tudi povabljenim gostom. Slavnostna večerja še daleč ne poteka po njunem načrtu ...Zgodba o devetletni zambijski deklici, ki jo sovaščani obdolžijo čarovništva, je ekscentričen ter deloma satiričen antropološki portret družbe, v kateri je vraževerje še danes nemalokrat močnejše od zakonov.Deklica Šula slučajno stoji na poti, ko po njej prikoraka vaščanka in spusti posodo vode, ki jo je držala v roki. Ko se njen pogled sreča s Šulinim, prestrašeno zbeži in pusti posodo na poti. Mala Šula jo spet napolni z vodo in pusti na ženinem pragu. Dokaz, da gre za čarovnico, so ob tem odločeni vaščani ...French, nekdanji vojak v britanski vojski in mojster borilnih veščin, se preseli v Los Angeles in tam odpre šolo za borilne veščine.Ker mu posel ne uspeva, se French odloči unovčiti svoje spretnosti in tako sprejme delo izterjevalca dolgov za mafijca Tommyja. Na nalogah se mu pridruži izkušeni Sue in skupaj naredita vse, da najdeta posameznike, ki Tommyju dolgujejo denar. Pri delu sta uspešna, dokler se nekega dne ne znajdeta v velikih težavah.