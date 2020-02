TV namigi: Zavrženo!, Suburra in Rock‘n‘Roll

Sobota, 8. februarja

Zavrženo!: TVS 1 ob 20.00



Suburra: TVS 1 ob 23.10

Suburra Foto Tvs

Rock'n'Roll: POP TV ob 20.00

Tin Vodopivec, Foto Arhiv Tin Vodopivec

V filmu svetovno priznani kuharski mojstri, med drugimi tudi pokojni Anthony Bourdain in Massimo Bottura, razkrijejo, kako iz ostankov in neželenih kosov hrane narediti izbrane, okusne jedi. Manj zavržene hrane in boljša prehranjenost ljudi sta velika izziva sodobnega časa, zato film predstavi več rešitev: od hranjenja prašičev s pomijami na Japonskem, programa, s katerim so v Južni Koreji za kar 30 odstotkov zmanjšali gospodinjske odpadke hrane, ali šolskega učnega programa vrtičkarstva v New Orleansu v ZDA.Film trka predvsem na vest Američanov, saj je ZDA država z največ proizvedenimi odpadki na svetu, hkrati pa je tam ločevanje odpadkov še vedno v povojih. Slovenci smo že vajeni ločevanja odpadkov, kompostiranja in tudi hranjenja prašičev s pomijami, zato je film le zanimiv prikaz tistega, kar že poznamo.Neonoir triler pripoveduje o vezeh med organiziranim kriminalom in politiko v večnem mestu. Neapelj je imel Gomoro, Rim ima Suburo. Če je oskarjev nagrajenec Paolo Sorrentino o večnem mestu pripovedoval kot o veliki lepoti, Stefano Sollima mesto predstavi v njegovi veliki grozoti.Gangster, znan kot Samuraj, bi rad obmorsko predmestje Rima spremenil v novi Las Vegas in krajevni mafijski šefi sklenejo sodelovati na poti do tega skupnega cilja. Toda načrt se zaplete, posledice pa so hude. V tem najde priložnost Manfredi, vodja skupine Romov, ki si prizadeva, da bi se povzpel po kriminalni lestvici.Od leta 2006, ko je Tin Vodopivec s prvim nastopom vstopil v pri nas tedaj še neraziskani svet stand-up komedije, je doma in v tujini zbral že več kot 1500 nastopov, v 7 jezikih, v 17 državah, zato mu mediji zasluženo pripisujejo titulo slovenski »ambasador komedije.«Tokratna predstava Tina Vodopivca bo njegova najbolj iskrena, najbolj neposredna doslej – čaka nas torej sveži miks bizarnih doživetij, Tinovih opazk in novih avantur.