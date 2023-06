TV namigi: Zbogom, punčka, Grafit te gleda! in Kuharski mojster

Ponedeljek, 26. junija

Zbogom, punčka: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Gone Baby Gone. ZDA, 2007. Režija: Ben Affleck. Igrajo: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris. Drama. 135 min.

Režijski prvenec Bena Afflecka, ki je mnogim dokazal, da se Ben bolje znajde za kamero kot pred njo, je ena tistih kriminalk, ki presega žanrske okvire in tako junaka kot gledalca postavi pred dilemo, ki ne zbledi zlahka.

Junak je v tem primeru detektiv Patrick Kenzie, ki skupaj s svojim dekletom Angie Gennaro dobi primer ugrabitve štiriletne deklice Amande. Štiriletna Amanda izgine iz materinega stanovanja v Bostonu. Policijska preiskava se nikamor ne premakne, zato dekličina teta Bea najame Patricka in Angie. Preiskava ju popelje globoko v mreže korupcije in njuna odkritja zamajejo tudi njuno zvezo.

Film je posnet po romanu Dennisa Lehana, ki je o detektivu Patricku Kenzieju sicer spisal že šest romanov.

Grafit te gleda! (Premiera): TV SLO 1 ob 22.35

Slo., 2023. Avtorica: Nataša Žunić. Dok. odd. 35 min.

Grafit te gleda! Foto TVS

Politični grafiti v zakotnih ulicah, podhodih, na nadvozih in blizu športnih igrišč – to so kratki, angažirani komentarji današnjega časa. Kljub temu, da so postali prepoznaven znak urbanih središč, pa mestne oblasti pisanje po stenah, kjer to ni uradno dovoljeno, obravnavajo kot vandalizem brez primere.

Politični grafiti sicer veljajo za neposreden odraz družbenega dogajanja, saj jih lahko uporabi vsak posameznik in na ta način necenzurirano izrazi svoje mnenje, upor ali nezadovoljstvo nad trenutnim položajem.

V oddaji raziskujejo, kdo so bojevniki s sprejem in kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom na zidu.

Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Premiera): Planet TV ob 20.00

Next Level Chef. ZDA, 2022. Resn. šov. 60 min.

Kuharski mojster: Naslednja stopnja. Foto Planet TV

Kuharsko tekmovanje, v katerem je mentor tekmovalcem Gordon Ramsay, se vrača z drugo sezono.

V novi sezoni se bo pomerilo 18 kuharjev, nekateri med njimi so ljubiteljski kuharji, drugi pa profesionalni chefi v restavracijah. Kot mentorja se vračata tudi kuharska mojstra Nyesha Arrington in Richard Blais.