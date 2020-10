TV namigi: Združitev Nemčije, Cunamiji in Preverjeno

Torek, 6. oktobra



Odštevanje do leta 1990: Ponovna združitev Nemčije: TV SLO 1 ob 20.55



Cunamiji: Grozeče svarilo planetu: TV SLO 2 ob 20.00

Preverjeno: POP TV ob 22.00

Nemčija se je znova združila oktobra 1990. Zdaj, trideset let pozneje, se razlike med nekdanjo Vzhodno in Zahodno Nemčijo zdijo skoraj izrazitejše kot podobnosti.Ob 30. obletnici združitve dokumentarna oddaja predstavlja deset mejnikov – ključnih političnih in družbenih dogodkov, ki so se zvrstili med novembrom 1989 in oktobrom 1990 in so privedli do zgodovinskega cilja. Uradno časovnico bogatijo pogledi v zasebna življenja in razmišljanja ljudi, ki so to burno obdobje kot politiki in novinarji sami doživljali.Eden izmed najbolj smrtonosnih naravnih pojavov so cunamiji. Nenadni in izjemno močni valovi lahko v nekaj urah uničijo vse na svoji poti. Kako naj se svetovno priobalno prebivalstvo torej zaščiti pred katastrofalnimi posledicami? Znanstveniki cunamije vse bolje razumejo, razvijajo učinkovite modele dinamike in verjetnih scenarijev sosledja dogodkov.Dokumentarna oddaja sledi znanstvenikom na zahodno obalo indonezijskega otoka Sulavesi v mesto Palu, ki ga je cunami razdejal leta 2018, pa v Neapeljski zaliv, kjer mestu preti morebiten cunami, ki bi ga lahko sprožil vulkan Stromboli, in na japonsko obalo.Pozitivno zgodbo iz zdravstva bomo spoznali na primeru 75-letnika, ki je v bolnišnici preživel več kot pol leta in bil na robu smrti. Zavzeto zdravstveno osebje mu je pomagalo, da je zdaj v domači oskrbi.V zgodbi vračanja naravnih lepot Katoliški cerkvi je prišlo do preobrata. Radovljiška upravna enota naj bi zaradi novih spoznanj zavrnila vrnitev obale Bohinjskega jezera, dela Triglavskih jezer in slapa Savica.Kdo so lastniki smetišča v Ljubljani, ki je že dvakrat gorelo in zastruplja prebivalce? Kaj bi pomenila postavitev drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?