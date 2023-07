TV namigi: Zeleni bojebniki, Hitra moda in Misha in volkovi

Torek, 11. julija

Zeleni bojevniki: Otroci svinca: TV SLO 1 ob 21.00

Vert de rage. Fr., 2018. Režija: Martin Boudot. Dok. odd. 35 min.

Francoski raziskovalni novinar Martin Boudot razkriva okoljske škandale, ki ogrožajo naravo in zdravje ljudi.

Tako obišče perujsko mesto Cerro de Pasco, sredi katerega leži velikanski rudnik svinca in cinka. Prizadeti so zlasti otroci, ki zaradi zastrupitve s svincem zaostajajo v razvoju in umirajo zaradi krvnih bolezni. Raziskava, ki jo izvede Boudot pod vodstvom italijanskega izvedenca za težke kovine, pokaže, da je zastrupitev kriva tudi za nižji inteligenčni količnik otrok. Lastnik rudnika, švicarsko podjetje Glencore, noče niti slišati o tem, da bi del milijardnega dobička namenil za odškodnino prizadetim prebivalcem mesta.

Hitra moda: Resnična cena poceni mode: TV SLO 2 ob 20.00

Fast fashion - Les dessous de la mode à bas prix. Fr., 2021. Režija: Gilles Bovon, Edouard Perrin. Dok. odd. 60 min.

Hitra moda: Resnična cena poceni mode Foto Tv Slo

Naš planet preplavljajo odslužena oblačila. A neverjetno hitra proizvodnja po izjemno nizkih cenah je mogoča le s premalo plačano delovno silo, delavca nevrednimi delovnimi razmerami in z zanemarjanjem okoljskih standardov.

Kemični izdelki v tovarnah pogosto zastrupljajo delavce in lokalne prebivalce. Zaposleni pri znanih blagovnih znamkah pa pričajo o brezsramnem kopiranju modelov pri konkurenci, tudi za ceno sodnih postopkov.

Misha in volkovi: TV SLO 2 ob 23.25

Misha and the Wolves. VB/Bel., 2020. Režija: Sam Hobkinson. Glavne osebe: Misha Defonseca, Laura Liberatore, Candy O'Terry. Dok. odd. 95 min.

Misha in volkovi Foto Tv Slo

Kot deklica naj bi se Misha Defonseca izvila iz primeža nacistov in se iz Belgije peš odpravila v Nemčijo, kamor so deportirali njene starše. V gozdu naj bi zaživela celo z volkovi. Kasneje se je preselila v ZDA in o svoji neverjetni zgodbi pričala v neki sinagogi v Massachusettsu. Njeni spomini so prevzeli mnoge, a izkazali so se za prevaro.

V dokumentarnem filmu se vešče prepletajo intervjuji udeležencev te zgodbe, igrani prizori in arhivski posnetki iz grozljivega časa vojne.