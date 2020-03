TV namigi: Ženske tečejo, Ukradeni otroci in Lebdenje

Sreda, 25. marca



Ženske tečejo: TVS 1 ob 19.55



Ukradeni otroci: Kino ob 21.50

Ninos Robados - Ukradeni otroci FOTO: Pro Plus



Lebdenje, baletna zgodba Rut Vavpotič: TVS 2 ob 20.00

Rut Vavpotič FOTO: TVS

Vera je lepo in polno živela z Jindrichom, dokler tega ni izdalo srce. Po pogrebu je trdno odločena, da bo izpolnila njegovo zadnjo željo in bo pretekla maraton. Mati in tri odrasle hčerke se odločijo, da si bodo progo razdelile in bodo maraton pretekle kot družinska štafetna ekipa. Čeprav nobena ni pretekla še niti metra, ne vidijo težav.Režijski prvenec Martina Horskýja je postal največja češka kinouspešnica doslej. Že v prvem mesecu in pol si ga je ogledalo milijon Čehov, na koncu pa je film zbral več kot sedem milijonov evrov prihodka. Lahkotna zabava za široke množice.Violeta in Conchita sta mladi nosečnici, ki se v 70. letih soočata s samotnim materinstvom. Prva je samohranilka, ki zadnje dni pred porodom preživlja v Madridu v zavetišču cerkvene skupnosti, druga pa v garsonjeri v Bilbau, ki jo upravlja ženska iz baskovske visoke družbe.Ko napoči čas poroda, obe odpeljejo v isto porodnišnico, kjer ju pričakata sestra Eulalia in zdravnik dr. Mena, ki sta zadolžena za enoto za novorojenčke. Poleg tega sta odgovorna tudi za vrsto nezakonskih posvojitev po vsej Španiji. Violeta in Conchita tako v čudnih okoliščinah izgubita svoja otroka.Film pripoveduje zgodbo o prvi slovenski koreografki Rut Vavpotič. Rodila se je 2. marca 1908 v Idriji učiteljici baleta Marženi Pešan, ki je bila češkega rodu, in akademskemu slikarju in scenografu Ivanu Vavpotiču. Svojo baletno kariero je pričela kot dvanajstletna deklica leta 1920 v Ljubljani v novoustanovljenem slovenskem poklicnem baletnem ansamblu. Leta 1924, s šestnajstimi leti, je predstavila svoj prvi solistični recital, nato pa še istega leta odšla na izobraževanje v Pariz.Rut Vavpotič sta v filmu upodobili balerina Ana Klašnja in igralka Aleksandra Balmazovič, njenega očeta Ivana Vavpotiča pa Brane Grubar. Čas, v katerem je plesala in ustvarjala, osvetljujejo strokovnjaki Milček Komelj, Danica Dolinar, Tea Rogelj, Štefan Vevar in Benjamin Virc ter Rutina prijateljica Živa Ogrin.