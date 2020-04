TV namigi: ZG80, Molitev pred zoro in Spopad na zahodu

Sobota, 18. aprila



ZG80: TVS 2 ob 20.00

Molitev pred zoro: TVS 1 ob 22.50

Spopad na zahodu: Kino ob 20.00

Konec osemdesetih let, ko se je že napovedovala krvava državljanska vojna v Jugoslaviji, so se nogometni navijači iz Zagreba odpravili na tekmo v Beograd, dom njihovih največjih sovražnikov, srbskih navijačev. Med nogometnim srečanjem se vname iskra med Dinamovimi Bad Blue Boys in Delijami, navijaškim klubom Crvene zvezde, ki se kmalu razplamti v vojno huliganov na beograjskih ulicah.Mešanica resničnih dogodkov, urbanih mitov in humor zagrebških ulic kljub svoji nasilni premisi sestavijo čisto zabaven film, s katerim pa resnični ZG80 niso bili prav zadovoljni.Film je nastal po knjigi angleškega amaterskega boksarja Billyja Moora, ki je zaradi zlorabe drog nekaj let preživel v tajskem zaporu.Režiser Sauvaire nas v zgodbo vrže brez veliko ovinkarjenja: Moora pokaže na Tajskem, v boksarskem dvoboju v nekem zakotnem skladišču, med preprodajo mamil »na drobno«, nato je na vratih njegove motelske sobe že policija, ki ga aretira in odpelje v zapor. V zaporu ga na različne načine trpinčijo, edina rešitev pa je zanj nastop v dvoboju v enem od najbolj nasilnih športov sploh: tajskem boksu.Osemdeseta leta 19. stoletja. Boss, nekdanji revolveraš Charley, Mose in Button skušajo zbežati pred svojo preteklostjo, svobodo pa lahko najdejo le na divjem zahodu, v pokrajini, kjer zakone določa zgolj narava. Skupaj gonijo živino, a mora po močnem deževju Mose nazaj v mesto po dodatne zaloge. Ker se ne vrne, ga gresta Boss in Charley iskat ...Čeprav so danes vesterni pri gledalcih in kritikih ponavadi dokaj mlačno sprejeti, to Kevina Costnerja, ki je očitno zaljubljen v ta žanr, ne moti. Namesto zguljenih kavbojskih klišejev ponudi močno študijo likov, doda pa še romantično epizodo. Vrhunec filma je, kot se za vestern spodobi, 20-minutni obračun, ki pa je prikazan tako realistično, da zaboli tudi gledalca. Arhetipi Divjega zahoda malo drugače.