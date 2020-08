TV namigi: Zimska vrtnica, Igre lakote in Misija: Nemogoče

Sobota: 15. avgusta





Zimska vrtnica: TV SLO 1 ob 20.00





Igre lakote: Upor, 1. del: Planet TV ob 22.05

Misija: Nemogoče – Protokol Duh: Kanal A ob 20.00

Piše se leto 1962. Mladega poročevalca New York Timesa, Michaela, pošljejo v Evropo, kjer naj bi raziskal življenje filozofinje in feministke Edith Stein, ki je delovala v dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji.Edith se je v času svojega dejavnega življenja spreobrnila in postala goreča katoličanka, ki se je zavzemala za ukinitev diskriminacije do Judov. Pisala je papežu in nemškim škofom, a je dosegla le to, da so jo internirali v Auschwitz, kjer so jo leta 1942 tudi usmrtili. Leta 1998 jo je Janez Pavel II. razglasil za svetnico Rimskokatoliške cerkve.Potem ko je Katniss Everdeen uničila Igre lakote, se z mamo in sestro naseli v trinajstem okrožju. Kapitol je namreč njen dom v dvanajstem okrožju iz maščevalnosti uničil. Trinajsto okrožje pod vodstvom predsednice Coin načrtuje revolucijo proti Kapitolu in Katniss kljub lastnim dvomom privoli v to, da bi bila simbol njihovega upora.Predzadnji del franšize postreže z dobro igro in inteligentnim političnim podtekstom in nekaj manj akcije kot prejšnji deli ter je dobra priprava na zadnji del.Potem ko Kremlin uniči eksplozija bombe, ruske oblasti krivdo za teroristični napad naprtijo Ethanu Huntu in njegovi ekipi agentov. Ameriški predsednik se odloči s protokolom Duh zatajiti Ethanovo ekipo in ji odvzeti vso pomoč in privilegije. Ethan mora najti pravega krivca za napad ter tako dokazati svojo nedolžnost.Čeprav je to že četrta Misija, po zaslugi režiserja Brada Birda niti malo ne razočara.